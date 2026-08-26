La Policía Portuaria restringirá la navegación en la Ría de Avilés durante los fuegos de San Agustín

Archivo - Ría de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Portuaria de Avilés prohibirá este jueves, por motivos de seguridad, las operaciones de atraque y desatraque de las embarcaciones de los pantalanes deportivos de la Ría de Avilés con motivo del lanzamiento de los fuegos de San Agustín. La restricción también afectará a la navegación y el fondeo en la Dársena de San Agustín, desde la esquina sur del Muelle Pesquero hasta el Muelle del Centro Niemeyer.

La prohibición estará vigente desde las 23.00 horas de este jueves 27 de agosto hasta la finalización del espectáculo pirotécnico 'Naturaleza', incluido en el programa municipal de las fiestas de San Agustín.

Durante el lanzamiento de los fuegos, tampoco se permitirá la estancia ni los desplazamientos de personas sobre los pantalanes deportivos. Los propietarios de embarcaciones podrán permanecer en sus barcos hasta la finalización del espectáculo.

Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil vigilará el perímetro de seguridad en las aguas de la Ría. Además, un total de siete efectivos de la Policía Portuaria formarán parte del dispositivo de seguridad coordinado por la Policía Local de Avilés, junto con Policía Nacional y Guardia Civil, Bomberos y 112 del Principado de Asturias, Bomberos de ArcelorMittal, seguridad privada, Cruz Roja, Capitanía Marítima, Renfe, ADIF, Centro Niemeyer, Hospital Universitario San Agustín, Fertiberia y Aeropuerto de Asturias.

Como novedad, el Plan de Seguridad de los fuegos de San Agustín incorporará el remolcador 'Pau Casals' entre los medios contraincendios, debido a su capacidad para, en caso de necesidad, bombear agua sobre el muelle directamente desde la ría.

El jefe de la Policía Portuaria, José Manuel Álvarez, ha señalado que la Autoridad Portuaria de Avilés aporta los medios necesarios y trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Avilés para garantizar la seguridad del espectáculo, que cada año es seguido por miles de personas desde el Paseo Manuel Ponga.

Entre las funciones de la Policía Portuaria estará también la coordinación de la entrada y salida de buques mercantes para evitar que sus maniobras coincidan con el lanzamiento. Asimismo, el Centro de Control de Videovigilancia del Puerto de Avilés permitirá supervisar la operativa mediante las cámaras situadas en el entorno de los muelles de ArcelorMittal, Pesquero y Centro Niemeyer, así como en el Paseo Manuel Ponga y la avenida Conde Guadalhorce.

La Policía Portuaria controlará además el tráfico en dos puntos de la avenida Conde Guadalhorce, en el paso a nivel de Larrañaga y en la confluencia con la calle Demetria Suárez, así como en ambos extremos de la pasarela peatonal que une el Muelle Deportivo con el Centro Niemeyer.

El Puerto de Avilés se encargará igualmente de apagar el alumbrado de los muelles y del Paseo Manuel Ponga instantes antes del inicio del espectáculo pirotécnico.