Polledo asegura que la de Derechos Sociales es "la consejería del caos" con "descontrol de todo tipo"

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP, Beatriz Polledo, ha denunciado este jueves el "descontrol económico, administrativo y de todo tipo en la consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que ha tildado como "consejería del caos".

Polledo ha indicado que desde el PP llevan ya mucho tiempo "señalando los problemas cronificados de esta consejería que sigue fallando a quienes más lo necesitan" y cuyos fallos los pagan "los más vulnerables, sus familias y los propios trabajadores del ERA y de los demás centros de la consejería".

"Mañana llega a esta Cámara el proyecto de Presupuestos y veremos de nuevo toda esa propaganda socialista que luego se da de bruces con la realidad", ha indicado Polledo. Así, ha recordado que a raiz del escándalo con las menores tuteladas que fueron abusadas, Adrián Barbón anunció refuerzos y "por contra lo único que hay es amortización de plazas incluso en el centro donde residían esas menores".

La diputada del PP ha asegurado que los centros de menores están bajo mínimos y mientras el Gobierno de Barbón "venden trucos vergonzosos con supuestos aumentos de plantilla con fijos discontínuos".

"Para añadir más caos a esta consejería pues se saltan los procedimientos a la torera y los proovedores no tienen más remedio que acudir a los juzgados para cobrar. Ya no hay proveedores que quieran trabajar con esta consejería y por eso no hay alimentos en muchos centros", denunció Polledo.

También en el ERA faltan enfermeras mientras y se trabaja bajo mínimos, eso "por no hablar del estado de las residencias y la falta de material básico". "Un centros con goteras, con desprendimiento de techos, con cascoques, con plantas cerradas y mientras la consejera habla de unidades de convivencia cuando hay necesidades absolutas en lo básico", ha dicho Polledo.

Polledo ha estado acompañada de una representante de las trabajadoras del ERA, Beatriz Fernández por Izquierda Sindical Asturiana (ISA), que ha indicado que su situación sigue "igual que hace un año al ser las grandes olvidadas de los presupuestos".

"Ese modelo que tanto les gusta sacar en las portadas del plan 'Cuidas' es imposible sacarlo adelante, y ellos lo saben, sin un aumento del personal real porque estamos asumiendo más carga de trabajo y va siendo hora de que las cuentas tomen en serio al organismo", ha dicho Fernández, que ha destacado que si los fijos discontinuos se convirtiesen en plantilla estable "sería al menos un apaño".

Ha lamentado que los principales centros de mayores se "están cayendo a cachos" y ha asegurado que la consejera desconoce la situación cuando anuncia unidades de convivencia que "igual no se pueden llevar a cabo porque antes se caen los centros".

También ha destacado la representante de las trabajadoras que siguen sin cobrar el plus de peligrosidad y siguen además sufriendo agresiones constantes incluso sexuales por parte de los usuarios.