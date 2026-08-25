Ponga (PSOE) critica los intentos de Vox por "señalar con una diana" al sistema de protección al menor

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Marisa Ponga, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga ha criticado este martes los intentos de Vox para "señalar con una diana" al sistema de protección al menor y ha reclamado al PP que rechace con firmeza el "discurso de odio" de la formación de ultraderecha.

La edil socialista ha explicado que, durante la comisión plenaria de Políticas Sociales celebrada este martes, la portavoz del grupo municipal de Vox reclamó al equipo de gobierno que le facilitase la relación de centros y recursos existentes en el municipio para la atención a menores.

"Todos sabemos con qué intención: con la de seguir sembrando odio y mentiras, como han hecho en las últimas semanas en La Florida", ha indicado Ponga, quien ha advertido de que poner el foco sobre recursos destinados a la protección de menores no es una iniciativa inocente, sino que contribuye a alimentar la "estigmatización y la confrontación".

Ponga ha instado al PP a rechazar con firmeza y denunciar públicamente el mensaje de odio que está difundiendo el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento, especialmente cuando afecta a menores que se encuentran bajo el sistema de protección.