El PP aprueba un presupuesto "riguroso" frente a las críticas de la oposición por su reducción y tardanza

González promete que las actuaciones previstas cumplirán con el objetivo de alcanzar un grado de ejecución "muy elevado"

OVIEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para 2024, con los únicos votos favorables del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo. El PP ha defendido que es un presupuesto "riguroso" frente a las críticas de la oposición por haberlo presentado fuera de plazo y con reducciones frente al de 2023.

El proyecto aprobado asciende a 258,65 millones de euros a los que se añaden los 12,14 millones de la Fundación Municipal de Cultura. El de 2024 es un presupuesto un 11,39% menor que el del ejercicio pasado y contempla inversiones por valor de 34,38 millones.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha defendido el proyecto asegurando que "garantiza" el mantenimiento de los "excelentes" servicios públicos del municipio así como las inversiones de este año teniendo el empleo como "política principal" bajo la premisa de "no dejar a nadie atrás".

El presupuesto, ha dicho, cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo de la regla de gasto, que han entrado nuevamente en vigor el 1 de enero. Se trata, ha resumido, de un presupuesto "a la altura del municipio que garantiza un futuro próspero para Oviedo". Así, ha defendido que las cuentas "atienden todas las demandas" de los ovetenses y "permitirán consolidar el gran momento que atraviesa Oviedo", teniendo en cuenta el escenario macroeconómico "no favorable" por la subida de precios, tipos de interés y la desaceleración de la eurozona.

La edil ha asegurado que la reducción de 2024 se debe en su mayoría al ajuste en el capítulo de inversiones, explicando que se debe a que el proyecto contiene las actuaciones previstas con el objetivo de alcanzar un grado de ejecución "muy elevado".

González ha defendido que el presupuesto es "riguroso" y cubre "perfectamente" todas las necesidades en materia social que hay en el concejo. Si ocurriese cualquier cosa, ha agregado, "siempre va a haber importe" porque el Ayuntamiento "nunca deja a nadie atrás".

Las políticas sociales han sido precisamente uno de los puntos que ha generado mayor debate en el pleno de aprobación inicial del presupuesto. El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reprochado al Ejecutivo local que no "apueste" por el liderazgo en materia social, destacando que la capital asturiana se encuentra por detrás de los 20 primeros municipios de España en compromiso social.

González, por su parte, ha defendido que Oviedo "siempre ha sido referente en políticas sociales". Se ha referido también a unas declaraciones que la edil socialista Marisa Ponga realizó días atrás a este respecto, manifestando que le "duele especialmente" cualquier insinuación que "indique que los servicios sociales del ayuntamiento no están a la altura". Le ha reprochado a Ponga que en su etapa como responsable de este área "dejaron a 357 familias sin ayuda en 2018".

Al término del pleno, la concejala Marisa Ponga pidió un turno de alusiones por estas declaraciones, argumentando "violencia verbal" hacia ella, turno que no le fue concedido por el presidente del pleno, el alcalde Alfredo Canteli.

EL PSOE ASEGURA QUE EL PRESUPUESTO INCUMPLE LA LEY

El edil socialista Javier Ballina ha asegurado que el proyecto no cumple la ley al no haberlo presentado antes del 15 de octubre, tal como contempla la normativa. "Es una cuestión difícilmente explicable si no es desde el punto de vista de la negligencia del PP", ha apostillado. También existe en su opinión un "defecto legal" relativo al complemento específico en los salarios, que no debería superar el 30% y sí lo hace.

El edil socialista se ha referido también a la "sangrante" situación de la estrategia de fondos Edusi, lamentando que el Equipo de Gobierno "no comprende" que se trata de una estrategia de "reequilibrio" de la ciudad, perdiendo así una oportunidad "histórica".

Por otro lado ha defendido un Oviedo "más comprometido" con la creación de empleo de calidad, un mayor compromiso con la zona de bajas emisiones más allá "del debate sobre las entradas a un parking" y mayor implicación en el fomento del reciclaje para lograr que Oviedo pague menos en materia de tasas de basura por elevar al 55% el reciclaje.

Gaspar Llamazares, por su parte, se ha referido a la tardanza en la aprobación del presupuesto, asegurando que una razón reside en que "uno no es más eficiente y estable aún teniendo mayoría absoluta". Otro argumento es que "no hay un proyecto compartido de ciudad y capitalidad", con lo que el presupuesto es "de estancamiento"

Sobre las cuentas, Llamazares ha reprochado al Equipo de Gobierno que haya criticado la inversión del Principado para Oviedo incluida en el presupuesto autonómico cuando las inversiones previstas por el Ayuntamiento son menores. El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo ha lamentado que el Equipo de Gobierno apueste por un presupuesto "de parte" que "desaprovecha" la oportunidad de articular un "proyecto compartido" para la ciudad, con una "visión alicorta de lo que puede y debe ser Oviedo".

La concejala de Vox, Elena Figaredo, ha intervenido en el pleno para criticar la baja inversión prevista en la zona rural y el retraso en la presentación del proyecto prespuestario. Ha celebrado, en cambio, que "gracias a la perseverancia de Vox" en estos seis meses "se ha conseguido la reducción de las partidas a Cooperación Internacional, la reducción de la partida de igualdad y el incremento de las ayudas a comedores escolares".

Respecto a la cooperación internacional se ha mostrado crítica porque a pesar de haberse reducido en 350.000 euros las subvenciones a cooperación al desarrollo "no es suficiente porque los ovetenses no entienden por qué habiendo necesidades en servicios públicos básicos, se dedique un céntimo a otros lugares fuera del término municipal".