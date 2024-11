El PP cree que Barbón (PSOE) no tiene ninguna intención real de negociar con ellos el presupuesto

Ruiz apuesta por unas cuentas con menos impuestos y gasto "superfluo", pero que blinden los servicios públicos fundamentales

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP portavoz de Hacienda Andrés Ruiz ha dicho este sábado que el Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón no tiene ninguna intención de entablar ningún tipo de negociación con el PP de Asturias sobre los presupuestos regionales, pese a que los 'populares' representan a más de 175.000 votantes asturianos.

"Barbón parece haber elegido su juego con las minorías en lugar de apuntalar unos presupuestos para la gran mayoría social de Asturias", lamentó en rueda de prensa esta mañana el diputado 'popular' en la sede regional del PP de Asturias, en Oviedo.

Ha explicado Andrés Ruiz que Barbón renunció el pasado miércoles a cualquier ambición negociadora, cuando en el pleno de la Junta General del Principado pidió al presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, una simple abstención.

"¿Qué manera es esa de negociar si no aspiras al sí de quien se sienta en frente? ¿Cuán profunda será el ansia de ignorar las propuestas del Partido Popular para reconocer que en ningún caso será aceptable nuestro sí?", se preguntó Ruiz.

Así las cosas, los populares temen que los presupuestos del Gobierno para 2025 en Asturias "van a ser idénticos al que nos tiene acostumbrados el señor Barbón en sus cuentas pasadas" y que, de este modo, no van a dar respuesta a los problemas de los asturianos".

A juicio del diputado del PP, persistir en la "fiscalidad autonómica más alta de España" no reactivará la economía asturiana. Tampoco considera que profundizar en la estructura política del Gobierno del Principado de Asturias alivie la carga burocrática que recae sobre los asturianos.

"Persistir en una estructura de gasto corriente superfluo seguirá impidiendo que se liberen los fondos necesarios para las grandes inversiones de nuestra tierra y persistir en unas cuentas irreales supondrá una mala ejecución", añadió Andrés Ruiz.

El diputado del PP ha explicado la posición del PP en relación al proyecto de presupuestos y las propuestas que ha trasladado al Gobierno, así como las respuestas del Ejecutivo.

Fue el pasado domingo, ha dicho, cuando enviaron una carta el Gobierno con una serie de cuestiones claras en materia de ingresos y gastos, además de pedir concreción en relación a las previsiones d recaudación que maneja el Ejecutivo.

Sin embargo, ha dicho Ruiz que el Gobierno no les ha querido concretar nada. Fue en la tarde de este viernes cuando el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se comunicó con el PP vía telefónica. Pero según Ruiz no aportó ni respuestas ni concreción a lo socilitado por el PP.

"Mucho nos tememos que Barbón y Peláez no quieren necesitar al PP pues no les es útil la política útil, porque no les sirve de argamasa a su coalición bipartita con Izquierda Unida y Más País. Nos tememos que persistirán en unas cuentas más convenientes para el interés político de Barbón que para el interés común de los asturianos", advirtió.

TRES EJES

A juicio del PP, los tres grandes ejes que deben fundamentar la estructura presupuestaria del Principado de Asturias pasan por una fiscalidad "que alivie la carga tributaria, de cara a aumentar la renta disponible de los asturianos y paliar los daños de la inflación". Piden aligerar la carga fiscal en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).

También reclaman una pública más eficiente y más eficaz, mediante la contención del gasto superfluo y de los recursos destinados a la gestión política "comprometiendo un presupuesto real que no caiga en los malos datos de ejecución presupuestaria en sus inversiones, que a 1 de octubre de este año es del 20%".

El tercer eje para el PP es el blindaje de los servicios públicos fundamentales. Ruiz reclama que los aumentos de recursos deben centrarse en el impulso y universalización, efectivos y reales, de los sistemas educativo, sanitario y de bienestar social.

"¿Podrían los socialistas asumir en parte estos tres postulados? Seamos sinceros, podrían. ¿Les compensan unas cuentas pactadas con el Partido Popular? A los asturianos, sí, a Barbón y su coalición de Gobierno, no", concluyó el diputado regional del PP.

VOLUNTAD NEGOCIADORA

Pese a todo, el diputado Andrés Ruiz ha querido reiterar la voluntad negociadora del PP de Asturias y aseguró que su grupo sigue a la espera de la concreción de ciertos aspectos de estos presupuestos, así como de una respuesta clara sobre si el Gobierno del Principado de Asturias puede asumir los tres ejes sobre los que los populares quieren negociar.

"Lamentablemente, nos tememos que el Gobierno continuará con esa curiosa manera de negociar que no busca el sí de quien se sienta contigo, que pretende pactar unas cuentas desde la ocultación de sus números y que comunica los detalles del proyecto en las ruedas de prensa y no en la mesa de negociación", auguró Ruiz.

Ha lamentado que no se les haya ofrecido ningún dato para preparar la reunión inicial. "Nos encontramos un año más ante otra muestra de soberbia de Barbón, que hace imposible los grandes acuerdos y que deja a su Gobierno cada vez más pequeño y dependiente de las minorías que lo sustentan", concluyó el diputado del PP.