El PP critica que Barbón "está ciego, sordo y mudo" ante el conflicto de la hostelería y pide que escuche al sector

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP asturiano y portavoz parlamentaria en la Junta General, Teresa Mallada, ha criticado este viernes la postura del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ante la reapertura de la hostelería, prevista para el lunes 14 de diciembre. Cree Mallada que el presidente está "ciego, sordo y mudo" ante el conflicto con los hosteleros, ya que pone en marcha "medidas que no se entienden".

La presidenta del PP ha realizado estas declaraciones tras reunirse con representantes de la plataforma de hosteleros y comerciantes 'Gijón reacciona', al término de la concentración de hosteleros que tuvo lugar esta mañana en Oviedo.

A juicio de Mallada, las medidas anunciadas para la reapertura de negocios de restauración son "un nuevo ataque" al sector que suponen un "cierre encubierto" que pone de manifiesto que "no se fía" de los profesionales asturianos. "Ellos son los primeros interesados en que sus negocios no sean foco de contagio", ha razonado la portavoz 'popular'.

"Barbón está sordo porque no escucha a los sectores que están afectados; está ciego porque no ve las manifestaciones de las personas que no tienen en este momento de dónde sacar sustento para sus familias; y está mudo porque no dice absolutamente nada", ha criticado.

Desde su formación, ha dicho, están esperando al auto del recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia contra los cierres que se decretaron con la resolución del 3 de noviembre. "Espero que ese auto deje a las claras que el Gobierno de Asturias no sabe gobernar Asturias", ha aseverado.

Por su parte, el vicepresidente de la Unión de Hosteleros de Asturias y cofundador de Gijón Reacciona, Víctor Suárez, ha calificado de "vergüenza" las medidas del Principado, y ha subrayado que muchos negocios no saben qué van a hacer el lunes, ya que abrir con las restricciones puestas sobre la mesa impedirían, en algunos casos, que hubiese más de dos clientes en los locales.

"Es algo muy triste que, cuando por fin dejan abrir a un negocio, el propio negocio se esté planteando si realmente le merece la pena", ha lamentado.

Suárez ha entregado a la presidenta del PP un manifiesto en el que 'Gijón Reacciona' pide que los partidos legislen para que el Gobierno "no les deje tirados". Concretamente piden que no se vuelva a ordenar el cierre de los negocios, ayudas que compensen los cierres, sencillez en la relación con la Administración o no devolver las ayudas de los ERTE si no se puede mantener a la totalidad de la plantilla una vez reabierto el negocio.