El PP denuncia el "desprecio" del Principado con El Cristo (Oviedo) por la situación del centro de salud

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General, Pilar Fernández Pardo, ha denunciado la "dejación de funciones" y el "desprecio" de la Consejería de Salud con los vecinos de El Cristo, que han registrado unas 2.500 firmas hace casi un año para reclamar mejoras en el centro de salud de este barrio de Oviedo.

"Los vecinos de El Cristo no han recibido contestación, ni solución a los problemas del centro de salud, donde la asistencia sanitaria sigue en precario", ha indicado Pardo frente al registro en los Servicios Centrales del SESPA, donde la asociación de vecinos de El Cristo registró el pasado 21 de febrero las firmas.

Según han indicado desde el PP, en el centro, la mayoría de las veces no están los diez profesionales de Atención Primaria, otras no les cogen el teléfono y desde la pandemia, no tienen urgencias por las tardes.

"Volvemos a reivindicar mayores dotaciones de personal y medios para el centro de salud de El Cristo, que constituye un ejemplo más de la mala gestión sanitaria en Asturias", advirtió finalmente la diputada del PP, junto a Marcelino Pérez, representante vecinal de la asociación de vecinos de El Cristo.