El PP exige adelantar todos los plazos del Plan de Infraestructuras para la carretera AS-12 del Valle del Navia

Publicado 21/02/2020 13:37:24 CET

Insta al PSOE a aclarar "quién mintió" a los vecinos de la comarca

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Álvaro Queipo ha anunciado este viernes que su grupo parlamentario propondrá en la Junta General instar al Gobierno del Principado a adelantar "todos los plazos" que figuran dentro el Plan de Infraestructuras para la carretera AS-12 del Valle del Navia, tanto de presupuesto como de ejecución.

"No puede ser que el Gobierno vaya a ceñirse solo al Plan de Infraestructuras y que no haya carretera presupuestada hasta 2030. Eso no es aceptable", ha apuntado Queipo con motivo de su visita a Boal, donde se ha reunido con concejales del PP en los concejos afectados. Los 'populares', además, pedirán al Gobierno del socialista Adrián Barbón que ponga sobre la mesa "una planificación completa" para esta vía.

Álvaro Queipo ha abordado así la situación de esta infraestructura tras el encuentro celebrado este jueves entre el presidente del Principado y el vicepresidente y consejero del ramo, Juan Cofiño, con alcaldes del Valle del Navia. Tras la reunión, los ediles mostraron su malestar por la falta de propuesta para mejorar la infraestructura.

Según el parlamentario del PP, "alguien en algún momento mintió a los vecinos, al parlamento y la sociedad asturiana". Por eso, reclama al PSOE que aclare "quien y en qué momento" desde que en 2017 el exconsejero de Infraestructuras y actual senador por Asturias, Fernando Lastra, presentó un proyecto para esa vía que ahora el Ejecutivo no asume.

"Alguien intentó engañar en periodo electoral", sostiene Queipo, que más allá de las críticas pretende que el resto de grupos parlamentarios se sumen a la iniciativa del PP para ofrecer alternativas que den "respuesta" a las necesidades de la comarca.