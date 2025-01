El PP insta al Gobierno a asumir la tutela directa de los menores no acompañados porque las CCAA están "sobresaturadas"

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este domingo al Gobierno de España a "hacerse cargo de la tutela directa de los menores no acompañados porque las autonomías ya tienen sobresaturados todos sus recursos y no pueden atender en condiciones de dignidad situaciones tan críticas".

El líder de la oposición ha trasladado esa exigencia durante su intervención en la clausura de la cumbre del PP celebrada este fin de semana en Asturias, que ha culminado con la firma de la 'Declaración de Asturias'. Para Feijóo, la responsabilidad del Ejecutivo central "es estructural" y debe ejercer su "competencia".

"Hemos de sellar las fronteras para acabar con el negocio de esas redes criminales que están traficando con seres humanos", ha añadido, reclamando al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de "eludir la responsabilidad como está haciendo cuando todos los países europeos están afrontando esta cuestión con determinación y con políticas estrictas".

Según Feijóo, Sánchez desarrolla una "fracasada política migratoria" y sostiene que, ante un problema de "tal magnitud" como la inmigración irregular, el gobierno central "no puede abordarlo echándole la culpa a las comunidades autónomas o distribuyendo los inmigrantes por todas las comunidades autónomas sin buscar un mínimo acuerdo de proporcionalidad y sin asumir sus responsabilidades".

"Vivimos en una emergencia nacional. La mayor crisis de inmigración irregular de todos los países de la Unión Europea la está padeciendo España. Y el gobierno central tiene que hacerse cargo de su responsabilidad", asevera.

Alberto Núñez Feijóo no comparte que "no se pida ayuda a la Unión Europea porque ni Canarias ni Ceuta son solo la frontera sur de España, son la frontera de Europa". "No pienso consentir que se confunda solidaridad con incompetencia y tampoco acepto maximalismos de nadie para abordar un asunto tan serio", dice, apelando al "sentido común" en política migratoria.