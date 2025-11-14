El PP plantea que la red de Casas de Asturias actúe como "antena del retorno" y faciliten el regreso de asturianos

La diputada del PP de Asturias, Cristina Vega, durante su intervención en el Pleno de este miércoles en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Junta General una proposición no de ley para que el Principado de Asturias ponga en marcha una "política real de retorno interior" a través de la red de Casas de Asturias, de manera que actúen como "antenas del retorno".

La iniciativa, defendida por la diputada Cristina Vega, plantea aprovechar la red de más de 30 Casas de Asturias y Centros Asturianos distribuidos por toda España para que se conviertan en puntos de información, orientación y acompañamiento coordinados con la Oficina del Retorno del Principado.

En nota de prensa, Vega ha puesto de manifiesto el "grave declive demográfico" de Asturias, y ha reprochado al Gobierno que "siga sin mirar a los asturianos que viven a apenas unos cientos de kilómetros". "No basta con lamentar la pérdida de población: hay que tenderles la mano a quienes quieren volver", ha enfatizado.

En la actualidad, ha explicado, los Centros Asturianos internacionales cuentan con ayudas específicas para colaborar en políticas de retorno, pero las Casas de Asturias dentro de España carecen de ese apoyo y solo reciben subvenciones para actividades culturales o de mantenimiento.

El PP ha propuesto firmar convenios de colaboración estables que les permitan ejercer tres funciones básicas como "convertirse en antenas informativas sobre los programas de retorno; actuar como puntos de tramitación de ayudas y servicios y servir como espacios de acompañamiento personalizado para quienes planifican su regreso".

La proposición que defiende Vega incluye también la creación de un Registro Voluntario de Asturianos Retornables, donde quienes residen fuera puedan inscribirse para recibir información personalizada sobre empleo, vivienda, formación y ofertas laborales compatibles con su perfil.

Además, el PP reclama la puesta en marcha de un Programa de Retorno Interior Personalizado, que ofrezca itinerarios individualizados de orientación, tramitación de ayudas y apoyo emocional o logístico a las familias que decidan regresar.

Financiación

Por último, la iniciativa propone que los Presupuestos Generales del Principado incluyan una línea nominativa específica para financiar estas actuaciones y dotar a las Casas y Centros Asturianos de personal técnico y recursos estables.

"Tenemos una red valiosa, dispersa y viva, que mantiene el vínculo con nuestra tierra. Con el apoyo adecuado, puede convertirse en un motor de retorno y de futuro para Asturias", ha señalado Vega, quien ha incidido en que con esta propuesta, "el Partido Popular pretende convertir el retorno en una verdadera política pública que sume a los asturianos que un día se fueron, pero que nunca dejaron de ser parte de Asturias".