El PP reclama a Educación protocolos específicos para alumnos con trastornos de conducta

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP portavoz de Educación en la Junta General del Principado de Asturias, Gloria García, reclama a la Consejería de Educación que considere a los alumnos con trastornos graves de conducta como alumnos con necesidades educativas especiales, tal y como exige la legislación educativa, de modo que puedan tener una atención acorde a sus circunstancias mediante el desarrollo de protocolos y programas específicos para su adecuada escolarización.

Se trata de alumnos con dificultades para aprender y comportarse adecuadamente en el aula, consecuencia, en su gran mayoría, de carencias cognitivas y afectivas fruto de experiencias traumáticas, como niños y adolescentes víctimas o testigos de malos tratos continuados, por ejemplo, según explica la diputada popular. "A muchos de estos alumnos ya les falla la vida, no les puede fallar también la escuela", ha añadido.

García asegura que estos alumnos constituyen "un desafío para la escuela inclusiva que nosotros pretendemos" y que "es necesario que la escuela les dé una respuesta educativa alternativa a las expulsiones reiteradas de algunos de estos alumnos en los centros educativos por problemas de comportamiento".

Y es que, cuando se producen casos de especial gravedad, a los centros no les queda más opción que, en aplicación del Plan de Convivencia, optar por la expulsión de estos alumnos, en ocasiones de forma reiterada, ha recordado Gloria García. "Esta no es la solución, no nos podemos quedar aquí. Les estamos fallando", advierte.

SEGUIR EL CAMINO ABIERTO POR OTRAS ORGANIZACIONES

La diputada popular ha manifestado que en Asturias ya hay iniciativas en marcha desde distintas organizaciones para ayudar a estos alumnos y que podrían guiar en el trabajo a la Consejería de Educación si esta se pone en contacto con ellas.

La Fundación Vinjoy, la Fundación Hogar de San José o la Asociación El Patiu ya están trabajando con alumnos con problemas de conducta y con absentismo, "ya que muchas veces lo uno lleva a lo otro", ha explicado García, que expuso esta situación ayer en Comisión de Educación a la consejera en la Junta General del Principado. "Realizan labores de apoyo con familias y centros, y este es el camino por el que deberíamos ir", reclama la diputada del PP.