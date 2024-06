El PP reclama al Gobierno asturiano que asuma un papel de liderazgo en favor de la creación de una EBAU única

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Andrés Ruiz ha reclamado este martes al Gobierno asturiano dirigido por el socialista Adrián Barbón que asuma un papel de liderazgo activo en favor de la creación de una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única, que pueda implantarse ya a partir del próximo curso (2025-2026), para que los alumnos asturianos "tengan las mismas oportunidades que los del resto de España".

Ruiz ha comparecido en una rueda de prensa en la sede del PP, acompañado del presidente de Nuevas Generaciones de Asturias, Javier Quesada, y ha dicho que es una "reivindicación histórica" de la comunidad educativa que el PP defenderá este miércoles en la Comisión de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Allí planteará una proposición no de ley al respecto.

En el texto, los 'populares' instan al Ejecutivo autonómico a que sea "proactivo" y que "trabaje en coordinación con otras comunidades autónomas" de cara a implantar una EBAU única. El objetivo, ha comentado, es "poner fin al despropósito que sufren hoy los estudiantes con 17 pruebas distintas".

Ha añadido que frente al Gobierno de Pedro Sánchez que "se mantiene a costa de fomentar la desigualdad entre españoles", el PP defiende la necesidad de impulsar desde la acción de los propios gobiernos autonómicos la implantación de una EBAU única.

"En una España donde quienes deberían velar por nuestra igualdad mantienen su empleo a costa de socavarla, creemos que esta acción emprendida ya por algunas comunidades autónomas puede ser un faro con el que guiar el nuevo rumbo que debe tomar España y del que Asturias no puede, ni debe, quedar al margen", reclamó el diputado regional del PP.

Ha explicado iniciativa que el PP llevará este miércoles a la Junta General reclama acciones reales por parte del Gobierno de Asturias para que se sienten las bases de una EBAU única en toda España.

El texto pide asimismo al Gobierno del Principado que se sume a las 13 comunidades autónomas gobernadas por el PP que ya trabajan en la homogeneización de esta prueba, hasta su unidad definitiva.

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Asturias, Javier Quesada, criticó por su parte las "desigualdades actuales" que hay con el actual sistema. "Hay 17 modelos diferentes de EBAU, lo que genera desigualdades significativas entre los estudiantes de distintas comunidades autónomas", ha dicho.

"Las diferencias en estructura, bloques de contenido y criterios de corrección provocan que la dificultad de la prueba y su resultado dependan del lugar de residencia del estudiante", criticó.

Respecto a la nueva EBAU, aseguró Quesada que sigue suscitando la oposición de la comunidad educativa y de relevantes instituciones de ámbito nacional. "No es suficiente retirar el modelo covid y volver al modelo del 2019. La solución es una EBAU única", defendió.

"La autonomía educativa de las comunidades no debe ser una excusa para perpetuar desigualdades. Defender una EBAU única no es atacar la autonomía educativa de las comunidades, sino asegurar que dicha autonomía no se convierta en un factor de desigualdad. Una EBAU única no elimina la autonomía, sino que garantiza un estándar mínimo de igualdad y equidad", concluyó el presidente de NNGG de Asturias.