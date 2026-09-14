El PP reclama a Sánchez que explique en la Junta el futuro de Sogepsa y su conversión en medio propio

El diputado regional del PP José Cuervas-Mons este lunes en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP José Cuervas-Mons ha reclamado este lunes la comparecencia del consejero de Ciencia y presidente de Sogepsa, Borja Sánchez, para que explique las dificultades y alternativas que plantea el Principado para convertir la empresa pública en medio propio de la Administración.

Cuervas-Mons ha criticado la gestión de Sogepsa y ha señalado que la empresa ha supuesto un coste para las arcas públicas cercano a los 150 millones de euros, según sus cálculos. El diputado ha citado entre otras cuestiones una ampliación de capital de 60 millones de euros, la cesión de suelo industrial al Principado por otros 60 millones y 35 millones de euros pendientes de compensación a la antigua entidad Sepides por el programa de Suelo Industrial.

El parlamentario 'popular' ha recordado que el proceso para convertir Sogepsa en medio propio se inició en 2022 y ha cuestionado que cuatro años después la empresa continúe sin completar ese proceso. "Queremos que el consejero y presidente de Sogepsa venga a la comisión y nos explique cuáles son las dificultades técnicas que dice que hay para convertir esto en medio propio y cuáles son las alternativas", ha señalado.

Cuervas-Mons ha acusado al Gobierno asturiano de haber trasladado durante años que la conversión estaba próxima a culminarse y ha reclamado que se concrete ahora qué futuro tendrá la sociedad. "Lo que quiero es que claramente no nos mientan más y el señor Sánchez venga aquí a la comisión y nos diga qué es lo que van a hacer con Sogepsa", ha afirmado.