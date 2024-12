PP y Vox cargan contra la gestión del área Bienestar y tildan las cuentas de "más propaganda socialista"

OVIEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la derecha, PP y Vox, han mostrado este viernes sus críticas hacia las cifras de la consejería de Bienestar y Derechos Sociales para 2025. Así la diputada del PP, Beatriz Polledo, ha indicado que estos presupuestos "no son una herramienta de cambio sino otro capítulo más de su manual de propaganda socialista".

"Estas cuentas son un teatro de cifras y anuncios vacíos mientras la realidad de Asturias se hunde entre su negligencia, despilfarro y su abandono de los más vulnerables", ha indicado la 'popular' Beatriz Polledo ha añadido que "hablamos de cientos de miles de euros tirados en procedimientos, costas e intereses de demora por su negligente gestión".

Polledo ha manifestado que sabe que al Gobierno le molesta que el PP venga a las comisiones a preguntar pero le ha recordado que "esta es la grandeza de la de la democracia". "Si usted ha mentido en esta sede parlamentaria a sabiendas que lo ha hecho debería dimitir. Y mire el caos por mucho que a usted no le guste define su consejería y basta ya de mentir a los asturianos", ha indicado Polledo.

Por su parte la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco,ha indicado que aunque el presupuesto de esta consejería haya crecido, mucho se temen que "va a ser lo mismo en relación al que se ha producido en ejercicios anteriores".

Y es que desde Vox consideran que estos nuevos presupuestos tienen mucho a lo que enfrentarse, pero no saben cómo van a hacerlo. "Los precedentes son muy malos y, de hecho, la redacción de sus cuentas es otra vez poco clara y excesivamente intrincada para poder abordar esos objetivos de sus presupuestos. Hemos llegado hasta aquí, hasta esta situación de deterioro con estos problemas sociales, debido principalmente a su problema de gestión, porque es lo único que tiene. Problemas de gestión", incidió la diputada de Vox.

Ha lamentado Álvarez Rouco que de nuevo hay "demasiado dinero dedicado a organizaciones afines y no a lo necesario, demasiadas pretensiones para atender a los objetivos de su célebre Agenda 2030, cuando en realidad, en muchos casos, ni se dedica a ello".

El portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, ha manifestado este presupuesto es un "presupuesto progresista" que avanza en ese nuevo modelo de cuidados que para ellos es tan importante y que pone el acento en la autonomía y en la cercanía. Y a su juicio eso se ejemplifica en esos 44 millones de euros dedicados a la ayuda a domicilio y ese millón de euros que les parece "particularmente importante" que se dedica a la ayuda a domicilio en la zona rural para esa lucha contra la soledad no deseada.

Vegas ha lamentado la actitud de la diputada del PP, Beatriz Polledo y ha indicado que la misma se "corresponde más con la bancada de la extrema derecha que con una derecha y una oposición que considera que es democrática y pluralista". "Yo creo que esto de romper papeles, hacer este tipo de performance y ese verbo inflamado no corresponde en una institución como esta y en un mecanismo de control en el que estamos en este momento con los presupuestos", indicó.

Desde el grupo parlamentario Mixto, Covadonga Tomé, ha indicado han apoyado este presupuesto porque saben que "desde esta consejería entienden que cada número que manejan lo que hace en realidad o a lo que aspira es a sostener un proyecto de vida". "Aun así, lo decimos siempre, no son exactamente nuestros presupuestos. Nosotras hubiéramos presentado otros. Evidentemente hay margen para la mejora", indicó Tomé.

Tomé, al igual que Vegas, también ha lamentado el comportamiento de algunos diputados en estas comparecencias. "Voy a quedar como una novata, lo sé, pero no me dejan de sorprender las interrupciones, no me dejan de sorprender las repeticiones machaconas de eslóganes y de performance frente al espíritu que yo creo que hay que tener desde la oposición, que es, por supuestísimo, crítico y, si se puede, constructivo", indicó.