El Principado, abierto a proyectos para la Ciudad de Vacaciones de Perlora

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias está "abierto y sensible" a cualquier proyecto que pueda ser "fructífero" para la Ciudad de Vacaciones de Perlora, un espacio de 350.000 metros cuadrados de titularidad pública con distintas viviendas en un enclave muy atractivo, pero que presenta un deterioro considerable.

Así lo ha afirmado esta semana en una comisión parlamentaria la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Gobierno asturiano, Berta Piñán, quien ha advertido, no obstante, que cualquier proyecto requeriría de un "grandísimo desembolso" y "grandes inversiones".

"Hay que ser consciente de la situación en la que nos encontramos", ha respondido al diputado del PP, José Felgueres, que acusó a los socialistas de haber cerrado la Ciudad de Vacaciones y de tenerla abandonada, como si fuese "una especie de Chernobyl".

Tras destacar el "gran esfuerzo" de mantenimiento y conservación por parte del Gobierno, Piñán ha dicho que se han destinado desde 2012 más de 1,7 millones para tal fin. Ha recordado además que las competencias sobre la Ciudad de Vacaciones son de la Consejería de Hacienda, que dirige Ana Cárcaba.

Felgueres le ha acusado de "echar balones fuera" y ha criticado que el Gobierno siga "mirando para otro lado", utilizando cada año casi medio millón de euros para el complejo. "No nos quejamos de que no pongan dinero, nos quejamos de que lo que ponen no sirve para nada", ha lamentado.