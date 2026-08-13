El Principado adjudica a Telecable la renovación de la red pública de fibra óptica

Borja Sánchez, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias afronta la renovación tecnológica de la red autonómica de fibra óptica pública Astur de Comunicaciones Ópticas Neutras (Asturcón), con el objetivo de mejorar los servicios que presta y dotarla de mayor capacidad para responder a las nuevas necesidades de conectividad y digitalización de las diferentes administraciones.

La actuación, adjudicada a Telecable con un presupuesto de 1,3 millones, busca modernizar una infraestructura estratégica para el Principado que cuenta con más de mil kilómetros.

La actualización multiplicará por mil la velocidad actual de la red, que pasará de 100 megabits (Mb) a 10 gigabits (Gb) por segundo, con posibilidad de ampliación, lo que la transformará en una de las más rápidas del país. La infraestructura alcanza en estos momentos 66.008 viviendas y locales distribuidos por 53 localidades de 24 concejos y cuenta con más de 7.000 usuarios.

El objetivo del Principado es aprovechar esta transformación para facilitar nuevos servicios y responder a necesidades de conectividad no solo del Ejecutivo autonómico, sino también de otras administraciones y organismos públicos.

Con esta actuación, la sociedad Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (Gitpa), dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, pasará a ser uno de los operadores neutros más punteros para ofrecer mejor servicio a las compañías de telecomunicaciones y ampliar el número de usuarios.

"Asturcón es una infraestructura pública que ya presta un servicio esencial en buena parte del territorio, especialmente en la zona rural, y queremos prepararla para las necesidades de los próximos años. No se trata únicamente de renovar equipos, sino de disponer de una red más moderna, con mayores prestaciones y capacidad para incorporar más servicios", ha señalado el consejero de Ciencia asturiano, Borja Sánchez.

También ha destacado que otro de los fines de la actuación es ampliar el ámbito de actuación de Gitpa hacia sectores vinculados con la ciberseguridad.

Para ello, el Principado trabaja en la puesta en marcha de un programa piloto de "seguridad cuántica" que permita diseñar actuaciones en el marco de la protección de datos, según han informado desde el Gobierno asturiano.

La renovación supondrá la sustitución completa del equipamiento electrónico de los 20 nodos activos y la incorporación de una nueva generación tecnológica, que permitirá modernizar progresivamente las prestaciones de la red. El proceso se ejecutará en dos fases para garantizar la continuidad del servicio, con el objetivo de finalizar a lo largo del próximo año.

En la actualidad, Asturcón da cobertura a doce hospitales de la red pública y concertada y constituye, además, el soporte sobre el que nueve operadores privados de telecomunicaciones ofrecen ahora sus servicios: Adamo, Cogent, Conecta-T, Digi, Operiax Difusión, Orange Espagne, Sestaferia.net, Telefónica y Vodafone.

Gitpa ha adjudicado a R Cable y Telecable Telecomunicaciones el contrato para la renovación integral del equipamiento electrónico de la red, con un presupuesto máximo de 1.308.981 euros, IVA incluido, y una duración de cinco años.