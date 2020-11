El Principado estudia la moratoria de los créditos concedidos por Asturgar para paliar los efectos de la crisis

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha manifestado este jueves que el gobierno asturiano está estudiando la aprobación de la moratoria de los créditos concedidos por Asturgar a los sectores afectados por las restricciones aplicadas por el Gobierno regional en esta segunda ola de la pandemia, una medida que va en línea con el anuncio del gobierno central respecto a la moratoria de los créditos ICO.

Fernández respondía así en comisión parlamentaria a la pregunta planteada por el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, sobre qué medidas económicas tienen previsto implementar para paliar los efectos económicos que las restricciones impuestas por la declaración del Estado de Alarma han causado en la economía regional.

El consejero ha recordado los tres Decretos de ayudas a sectores afectados que se publican a lo largo de esta semana y que movilizan 33,3 millones en ayudas que llegarán a más de 17.000 afectados,

Sobre estas ayudas ha indicado los decretos establecen "trámites muy ágiles, que se pueden hacer de manera telemática". Ha añadido que estas ayudas, al igual que todas las ayudas son insuficientes pero resulta imposible poner el montante suficiente para la magnitud de las consecuencias de la pandemia.

Fernández ha recordado que las ayudas del gobierno del principado son compatibles con las dispuestas a nivel nacional y con las aprobadas por los gobiernos municipales.

Por su parte, Ignacio Blanco ha celebrado que el Gobierno empiece a trabajar con más rapidez que en la primera ola y con cuantías más alevadas y ha considerado que estas ayudas están justificadas porque los daños a las empresas y profesionales los ha causado el Gobierno.

Así, el diputado de Vox ha agilidad al Gobierno para gestionar estas "insuficientes ayudas que en muchos casos llegan tarde". Una vez más Blanco ha considerado injustificados los cierres de actividades en Asturias que se basan, a su juicio, en una mera decisión política del Gobierno de Barbón y no en las cifras de contagios.

"Tienen que mantener la hostelería abierta porque la hostelería ordena la vida social y desde que ustedes la han cerrado la han desordenado y los contagios han ido en aumento", ha dicho Blanco.

PREGUNTA PP SOBRE ACUERDOS

Por otra parte el consejero también ha respondido a una pregunta del PP que le cuestionaba por "qué entiende por "consensuar medidas para luchar contra el desempleo". Fernández ha replicado al PP que "dos no acuerdan si uno no quiere" y ha añadido que su Ejecutivo ha dado muestras de saber lo que supone consensuar medidas y buena prueba de ello es el diálogo de la concertación social aprobado legislatura tras legislatura.

El consejero ha recordado al PP que están abiertas las negociaciones sobre las cuentas regionales para 2021 y ha incidido en que ahí el PP tiene la oportunidad de demostrar su capacidad de llegar a acuerdos.

El diputado del PP, Pablo González, ha criticado que el Gobierno no vea necesario tomar medidas adicionales para luchar contra el desempleo más allá de las incluidas en el acuerdo de concertación que "no es nada nuevo y supone un acuerdo de mínimos para no romper una tradición de años".

En otro orden de cosas y, ante la pregunta del diputado de Podemos, Daniel Ripa, el consejero se ha mostrado confiado en que "a corto o medio plazo" se vayan incorporando nuevamente los 60 trabajadores despedidos en Vauste.

"La empresa nos ofrece la máxima credibilidad en cuanto a los planteamientos que ha hecho porque hasta ahora ha ido cumpliéndolos", ha manifestado el consejero ante las críticas del diputado de Podemos.