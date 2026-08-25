El Principado invierte 2,4 millones para mejorar la seguridad de la AS-337, en Mieres

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha licitado por 2.471.089,13 euros los trabajos destinados a mejorar el recorrido de la carretera AS-337, que une Sotrondio y Figareo, entre los puntos kilométricos 11 y 24,3. El Principado afrontará diferentes actuaciones para reforzar la seguridad a lo largo de 13,3 kilómetros de vía dentro del concejo de Mieres.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el plazo de ejecución previsto para las obras es de siete meses y las empresas interesadas en ejecutarlas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 22 de septiembre.

El proyecto contempla la reforma del firme en un tramo continuo de 6,6 kilómetros entre la localidad de Lago y la entrada de Urbiés. En las zonas en que ya se había renovado el pavimento se acometerán mejoras de carácter estructural y refuerzos de la seguridad, mediante la construcción de un total de 135 metros de muros de contención que permitirán reparar cuatro hundimientos estructurales a la altura de los puntos kilométricos 13,3, 14,4, 16,2 y 16,4.

Esta actuación se suma a la que el Ejecutivo ya realizó en la AS-337, con una inversión de más de 1,5 millones y que supuso el acondicionamiento de tres tramos de la carretera entre San Martín del Rey Aurelio y Mieres. En total, el Gobierno asturiano ha destinado casi 4 millones a reforzar las condiciones de seguridad en esta vía.

Esta segunda fase de obras en la AS-337 contempla una renovación integral de los elementos de seguridad y la señalización horizontal y vertical en ese tramo de 13,3 kilómetros. Está previsto instalar 5 kilómetros de nuevas barreras de seguridad de diferentes alturas y tipologías. La colocación de estos nuevos elementos de seguridad incluye protecciones específicas para motoristas.

Además, se mejorará el sistema de drenaje con la construcción de 545 metros de cuneta con bordillo, principalmente en los tramos en los que actualmente existen cunetas de tierra. Además, se ejecutarán cuatro nuevos pozos y se colocarán rejillas abatibles en los que carecen de ellas.

Las obras se completarán con la poda y limpieza en el dominio público a lo largo del tramo, así como con la renovación de la señalización horizontal y vertical y del balizamiento, y actuaciones adicionales de seguridad en cuatro pasos de peatones.