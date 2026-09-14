El programa universitario para mayores de la Universidad de Oviedo alcanza un récord de 1.242 alumnos

La Universidad de Oviedo celebra en el Salón de Actos de la Biblioteca de Humanidades Emilio Alarcos Llorach, del campus de El Milán, el 25 aniversario de su programa para mayores PUMUO - UNIOVI

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo celebra este curso el 25 aniversario de su Programa Universitario para Mayores (Pumuo) con un récord de 1.242 estudiantes matriculados, un 40% más que en el curso 2023-2024. El programa amplía además su presencia territorial con la incorporación por primera vez de La Casa de la Buelga, en Langreo, donde se han registrado 28 inscripciones.

El aniversario y el inicio de las clases se han celebrado este lunes en el campus de El Milán con una lección magistral del rector, Ignacio Villaverde, titulada 'Redes sociales, anonimato y libertad de expresión', además de una exposición fotográfica conmemorativa y una actuación musical. El programa cuenta actualmente con seis sedes: Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Valdés y Langreo.

Oviedo concentra la mayor parte de las matrículas, con 767 estudiantes, mientras que 952 de los alumnos son mujeres y 792 tienen entre 66 y 75 años. El programa, que comenzó en el curso 2001-2002 únicamente en Oviedo, ha ampliado progresivamente su oferta hasta alcanzar un itinerario de cinco cursos y cuenta con la participación voluntaria del profesorado. El pasado curso, 200 docentes impartieron clases en Pumuo.