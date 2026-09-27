El PSOE exige aclaraciones sobre los daños provocados por las talas en caminos del Naranco

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha emitido una nota de prensa en la que exige al Ayuntamiento de Oviedo que aclare qué actuaciones ha llevado a cabo ante los daños ocasionados en distintos caminos municipales como consecuencia de las talas realizadas en el entorno del Naranco.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, llevará a la comisión de Urbanismo e Infraestructuras una batería de preguntas para conocer si se ha abierto algún expediente sancionador, si se ha devuelto alguna de las fianzas depositadas, si se ha reparado alguno de los viales afectados y si el Ayuntamiento ha investigado la situación de otras talas realizadas en el Naranco.

Fernández Llaneza recuerda que pese a que hace más de un año de las primeras iniciativas del Grupo Municipal Socialista ante los daños causados por las talas tan solo se han recibido respuestas "parciales y limitadas".

El portavoz socialista señala que existe un informe de la Policía Local en el que se detallaban importantes desperfectos en el camino del Parque Periurbano entre El Violeo y La Vega, en la parroquia de Loriana, así como en otros caminos del entorno. El documento policial llegaría a calificar la situación como "un auténtico destrozo".

"Ahora se nos ha facilitado un nuevo informe referido solo a algunos tramos afectados y en el que se constata que los daños fueron provocados por "sobrecargas que han superado la capacidad portante de la explanada" y se establece una valoración provisional de 35.591,61 euros para acometer el conjunto de las reparaciones necesarias", explica el líder de la oposición.