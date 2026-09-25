PSOE e IU sacan adelante medidas para favorecer el retorno de emigrantes asturianos y de apoyo a descendientes

Archivo - El Gobierno de Asturias destina 460.000 euros a ayudas para emigrantes en situación de vulnerabilidad - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado dos propuestas de resolución en el Debate de Orientación Política General relacionadas con políticas de arraigo de descendientes de asturianos emigrantes y ayudas al retorno.

Las propuestas, presentadas de manera conjunta por los grupos parlamentarios Socialista e IU-Convocatoria por Asturies, se engloban en dos grandes bloques. El primero, relacionado con la nacionalidad, los descendientes y la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos'.

La Junta, con los votos a favor de todos los grupos salvo al abstención del PP y el rechazo de Vox, aprobó reafirmar el compromiso con las personas emigrantes asturianas y sus descendientes, reconociendo expresamente los vínculos históricos y la contribución de varias generaciones de asturianos y asturianas residentes en el exterior.

Esta propuesta valora positivamente la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática como instrumento de reparación que permite el acceso a la nacionalidad española a los descendientes. Además, se insta al Gobierno de España a dotar de más medios humanos y tecnológicos a los Registros Civiles y Oficinas Consulares para acelerar la resolución de expedientes, así como a adoptar medidas jurídicas que protejan y garanticen la seguridad jurídica de los solicitantes ante posibles suspensiones cautelares de criterios de aplicación.

En cuanto a las medidas vinculadas al retorno y el arraigo, aprobadas con la abstención de PP y Vox, se propone impulsar políticas para favorecer el retorno y arraigo de emigrantes asturianos y sus descendientes, con especial énfasis en su incorporación al mercado laboral y en el aprovechamiento en las empresas asturianas del talento y experiencia adquiridos en el extranjero.

Se aboga además por consolidar el modelo de atención integral de la Oficina del Retorno, garantizando acompañamiento y orientación personalizada antes, durante y después del regreso a Asturias. Por otro lado, la propuesta de resolución plantea reforzar la colaboración con las Casas de Asturias, tanto en el extranjero como en otras comunidades autónomas, para difundir las ayudas y recursos disponibles y facilitar el proyecto de regreso a la comunidad