El PSOE pide que las empresas forestales restauren los caminos "destrozados" por las talas

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OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha pedido este miércoles al Ejecutivo local que "obligue a restaurar los caminos destrozados" por las empresas encargadas de realizar las talas forestales en el concejo.

En una nota de prensa, Llaneza ha señalado que su grupo llevará a Comisión una batería de preguntas para saber si el Ayuntamiento ha exigido la restauración de caminos tal y como contemplan los pliegos de contratación, si se ha devuelto alguna de las fianzas constituidas, qué medidas está adoptando el Ayuntamiento para garantizar la reparación de los daños y si se ha iniciado algún procedimiento contra las empresas responsables.

Según el portavoz socialista, "no puede ser que las empresas hagan negocio utilizando caminos públicos y después sea la ciudadanía quien pague las consecuencias de su deterioro". Llaneza ha asegurado que los caminos que "se destrozaron" para la saca de la madera permanecen "abandonados" y los vecinos siguen sufriendo las consecuencias de una gestión "absolutamente negligente por parte del Ayuntamiento".

El PSOE ha recordado que existe una autorización municipal para estas actuaciones y que las empresas constituyeron un aval de 45.000 euros destinado a responder de los posibles daños ocasionados en los caminos públicos. "Si existe una fianza para garantizar la reposición de los daños, la ciudadanía tiene derecho a saber si sigue vigente, si ya se ha devuelto o si el Ayuntamiento está haciendo cumplir sus propias condiciones", ha indicado.

"Lo mínimo que se le puede exigir al gobierno de Canteli es que haga cumplir las condiciones que él mismo impone y defienda el patrimonio público", ha zanjado Llaneza.