PSOE teme que la situación de las cuentas municipales aboque a otro Plan Económico Financiero si no se corrige

GIJÓN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en Gijón Marina Pineda ha alertado este jueves del "significativo" incremento del gasto corriente por encima del de los ingresos del Ayuntamiento gijonés.

"Este año es especialmente significativo, con un incremento del 10,21% del gasto mientras los ingresos corrientes solamente ascienden un 2,17%". Así lo ha indicado Pineda, según una nota de prensa del PSOE, tras recibir el informe de liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2023.

"De no corregirse, Foro sometería una vez más al Ayuntamiento a un plan económico financiero que obligaría a recortar partidas presupuestarias", ha advertido Pineda.

Esta ha señalado que el remanente líquido de Tesorería se cifra en 28 millones de euros, siete millones de euros menos que el ejercicio anterior.

"En estos meses de gobierno de Foro y PP, no solo no han conseguido mejorar la situación económica municipal si no que ha empeorado considerablemente", ha reprochado la edil socialista al Gobierno local.

La concejala del PSOE también ha visto preocupante que el ahorro neto se haya reducido en 14 millones de euros respecto al del cierre del ejercicio anterior y que el remanente líquido de Tesorería se cifre en 28 millones de euros frente a los 35 con los que finalizó el anterior ejercicio presupuestario.

De este remanente, según ella, se deduce el pago de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que este año se han elevado a casi 7,5 millones de euros, frente al 1.400.000 euros con el que se cerró el ejercicio anterior.

"Esto evidencia la incapacidad de agilizar los pagos por parte del Ayuntamiento antes del cierre del ejercicio de 2023 en los últimos meses del año y que la cantidad disponible para aplicar a nuevos gastos o a inversiones en este 2024 va a ser sensiblemente inferior a la de ejercicios anteriores", ha apuntado Pineda.

Además, ha llamado la atención sobre que desconocen qué parte de los 28 millones de euros de remanente líquido de Tesorería se tienen que destinar a proyectos que ya estaban iniciados y adjudicados el año pasado y si alcanzará para cubrir todos los compromisos anunciados por el Gobierno local.