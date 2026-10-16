El Puerto impulsa un compromiso para reforzar su competitividad con más de 40 entidades

Participantes en la firma. - AUTORIDAD PORTUARIA

GIJÓN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha impulsado la firma del Compromiso por la Competitividad del Puerto de Gijón, suscrito por su presidenta, Nieves Roqueñí, y más de 40 representantes de entidades vinculadas a la actividad portuaria, con el objetivo de reforzar la colaboración y avanzar hacia un puerto más eficiente y competitivo.

Según ha informado la Autoridad Portuaria, el acuerdo busca consolidar la posición de El Musel como infraestructura logística e industrial estratégica para Asturias mediante el trabajo conjunto de empresas industriales, navieras, terminales portuarias, consignatarios, operadores logísticos, transportistas por carretera y ferrocarril y prestadores de servicios portuarios, además de organizaciones empresariales y sindicales y representantes de distintas administraciones.

Roqueñí ha señalado que la competitividad del puerto "no depende únicamente de sus infraestructuras", sino también de la capacidad de los agentes que intervienen en su actividad para "trabajar de manera coordinada, mejorar sus procesos y ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de las empresas y de los mercados".

En este sentido, ha destacado que El Musel afronta un contexto marcado por la transformación de las cadenas logísticas, la transición energética, la digitalización y una creciente competencia entre enclaves portuarios, por lo que ha defendido una estrategia compartida para aprovechar mejor sus capacidades, diversificar su actividad y generar nuevas oportunidades.

El compromiso establece seis ámbitos prioritarios de actuación: eficiencia operativa, calidad del servicio, coordinación entre los agentes, digitalización e innovación, captación y diversificación de tráficos, y sostenibilidad y seguridad.

A partir de estas líneas se promoverán iniciativas destinadas a optimizar las operaciones portuarias y los procesos administrativos, reducir ineficiencias, mejorar la coordinación entre operadores y ofrecer una respuesta más ágil a las necesidades de los clientes.

Asimismo, el acuerdo contempla impulsar la innovación y la transformación digital, mejorar las conexiones logísticas y desarrollar actuaciones conjuntas para captar nuevos tráficos, diversificar la actividad y avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible.