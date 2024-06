Pumares (Foro) afirma que no tiene "ningún sentido" pedir la dimisión de Moriyón por un "error contable"

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha afirmado este jueves que no tiene "ningún sentido" pedir la dimisión de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, por una condena del Tribunal de Cuentas que el también diputado en la Junta General sitúa en "un error contable".

Una sentencia del Tribunal de Cuentas ha condenado a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, a reintegrar a las arcas municipales algo más de 31.000 euros por cargos que no debería haber pagado el Grupo Municipal de Foro sino el partido. PSOE, IU, Podemos y Vox han reclamado la dimisión de Moriyón tras esta condena.

Preguntado por esto, Pumares ha afirmado que los partidos que no están en el gobierno "tienen una responsabilidad" y él, como diputado, siempre intenta hacer una oposición "constructiva" y "llegar a acuerdos". Sin embargo, en Gijón "están a otra cosa" ante "su odio enfermizo" a Moriyón "porque siempre que se presentó han ido a la oposición".

Así, les ha reclamado que "no engañen a la ciudadanía" ya que "no estamos ante algo que justifique la dimisión". "Es un error contable y, por tanto, yo creo que no tiene ningún sentido pedir la dimisión", ha indicado, para señalar que la postura de la oposición responde a "fuegos de artificio ante partidos denostados que no encuentran donde ubicarse y actúan a la desesperada porque saben que mienten".

Pumares ha insistido que se trata de un error contable "y no se han lesionado recursos del Ayuntamiento", por lo que ha señalado a los partidos de la oposición en Gijón a "que tomen ejemplo de la labor de oposición" que él realiza en el parlamento.