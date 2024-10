Queipo avanza que el PP no va estar "en ese juego" de reconocer la oficialidad y afirma que el "lío" está en el PSOE

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario y presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha avanzado este miércoles que su formación no va a estar "en ese juego" de abordar la reforma del Estatuto de Autonomía para reconocer la oficialidad de las lenguas propias de Asturias y afirma que "el lío, la confusión y los cambios de opinión están dentro del seno del PSOE".

En declaraciones previas a la sesión plenaria de esta mañana, Queipo ha respondido así a la petición realizada este martes por PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé para que el PP y el diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, se sumen a la proposición conjunta que ha registrado atendiendo a una propuesta de la Academia de la Llingua Asturiana.

Queipo se ha mostrado "sorprendido" de la iniciativa de PSOE, IU y Tomé. "Creo que se equivocan profundamente. Creo que no es una buena idea utilizar un patrimonio de todos los asturianos como son las lenguas asturianas como arma arrojadiza y para hacer una política de regate corto", sostiene.

Para el líder del PP asturiano, los grupos de las izquierdas, además, "lo hacen sabiendo que están engañando a aquellos que de manera perfectamente respetable quieren una oficialidad". "No hay una mayoría para que haya una oficialidad en la Cámara. El PP no ha cambiado de postura en ningún momento y vamos a votar que no a esa propuesta que nos están haciendo", ha confirmado.

"Yo creo que aquí los cambios de postura y de opinión vienen por parte del PSOE, y es que ayer la persona que a mí me pedía que apoyase este proyecto de modificación del Estatuto de Autonomía es Dolores Carcedo que, como todo el mundo sabe, se ha manifestado muchas veces en contra de la oficialidad", ha apuntillado.

Así, ha aprovechado para preguntar a la portavoz socialista en la Junta General "por qué ha cambiado de opinión o por qué le han hecho cambiar de opinión". Del mismo modo, dice que le sorprende "que en la propuesta que han presentado no han firmado todos los diputados socialistas", resaltando la ausencia de la firma del diputado socialista y presidente de la Cámara, Juan Cofiño.

"No sé si es porque no ha querido firmar o porque han preferido que los miembros de la Mesa se mantengan aparte de esta iniciativa. Pero, en cualquier caso, parece que el jaleo, el lío, la confusión y los cambios de opinión están dentro del seno del PSOE", dice Queipo.

Además, dice que no ha vuelto a escuchar "aquello de la oficialidad amable en la que no se obligaba a nadie a nada". "Nos dijeron que la oficialidad podía ser amable, que no implicaba obligatoriedad. Nos lo dijeron sabiendo que era mentira. Y ahora, como el PP lo está destapando, han dejado de decirlo", añade, reiterando que el PP no ha cambiado de opinión. "Desde luego, nosotros no vamos a estar en ese juego", ha zanjado.