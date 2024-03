Queipo critica que un año después de la oleada de incendios el Gobierno de Barbón "no ha hecho nada"

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha indicado este sábado que ha pasado ya un año de los graves incendios que "asolaron Asturias, sobre todo el occidente" y a día de hoy "el Gobierno no ha hecho nada". "Ha pasado un año y no se sabe nada de las ayudas que se habían prometido para los afectados por aquellos incendios, hasta el punto de que no existen bases, tan siquiera redactadas y a disposición de todos los asturianos para que se puedan solicitar y para que se pueda acudir a ellas", ha indicado Queipo.

Queipo, que ha visitado este sábado la XXVII Feria del Queso y Productos Locales de Taramundi, donde ha atendido a los medios de comunicación. Allí ha recordado las "palabras grandilocuentes" de barbón en el momento de los incendios, "un momento que era de periodo preelectoral, en el que las promesas se hacían con facilidad", pero ha añadido que "cumplirlas parece que a este Gobierno le parece bastante más complicado".

El presidente del PP asturiano ha indicado que ahora cuando los afectados protestan es cuando reaccionan para decir que estan con ello, porque "esto es el modus operandi general de este Gobierno".

"Esto no es serio, esta forma de gestionar no es seria y además es perjudicial para Asturias. Un año después de estos incendios, estas ayudas que decían que iban a ser inmediatas y efectivas aún no sabemos a dónde van a ir, cómo se van a estructurar, cómo se van a articular. Por lo tanto, una vez más, incumplimientos de promesas hechas en periodo electoral", indicó Queipo.

LEY RETO DEMOGRÁFICO

El presidente de los 'populares' asturianos también se ha referido a la el proyecto de ley de impulso demográfico que ahora mismo se está debatiendo en la Junta General, una ley que "se supone va a cambiar el futuro de Asturias" y ha recordado que su formación está dispuesta a enriquecerla con las 117 enmiendas que ha presentado.

"Me sorprende enormemente que una ley que el propio Gobierno dice que es prioritaria en la legislatura, el miércoles se debata la enmienda a la totalidad en el Parlamento Asturiano y nadie del Gobierno ni del PSOE se haya puesto en contacto con el Partido Popular para negociar las 117 enmiendas que hemos presentado al articulado y para saber si el principal partido de la oposición que representa a miles de asturianos va a entrar o no en el acuerdo", ha lamentado Queipo.

En este sentido ha destacado que el PP ha tendido la mano para negociar dicha ley.