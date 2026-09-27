Queipo viaja a Chile y Argentina, donde participará en el V Congreso Mundial de la Asturianía

Archivo - El presidente del PP, Álvaro Queipo, en una imagen de archivo - PP - Archivo

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, iniciará el sábado 3 de octubre un viaje a Chile y Argentina que culminará con la participación en el V Congreso Mundial de Asturianía, que se celebra el miércoles 7 de octubre en Buenos Aires.

Según ha informado el PP, durante el viaje, Álvaro Queipo se reunirá con diversos colectivos de la emigración asturiana en los dos países sudamericanos para conocer de primera mano su realidad cotidiana y sus aspiraciones.

Así, en Santiago de Chile visitará la Escuela de Bolos Asturianos, donde se reunirá con los representantes de la Asociación Bolera Asturiana, mantendrá una reunión con empresarios chilenos de origen asturiano, visitará el Estadio Español y participará en un encuentro con la colectividad asturiana residente en Santiago de Chile.

Queipo se desplazará también a la ciudad chilena de San Fernando, donde visitará el Centro Asturiano de la localidad, se reunirá con su Junta Directiva y tendrá un encuentro con la colectividad de asturianos de San Fernando.

El lunes 5 de octubre, Álvaro Queipo llegará a Buenos Aires, donde también mantendrá encuentros institucionales y con la comunidad asturiana.

El presidente del PP de Asturias visitará el Estadio del Deportivo Español, asistirá a reuniones con colectivos asturianos y sus representantes, mantendrá reuniones con autoridades locales de la capital argentina y encuentros con representantes del Consejo de Residentes Españoles en Argentina.

Ya el 7 de octubre, Álvaro Queipo participará en el V Congreso Mundial de Asturianía, un encuentro internacional para reforzar los vínculos entre Asturias y las comunidades asturianas en el exterior, poniendo en valor nuestras raíces, nuestra cultura y los lazos que unen a Asturias con quienes mantienen viva su identidad lejos de nuestra tierra.