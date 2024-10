Rechazada la moción del PP que buscaba "acabar con los anuncios fantasma del Gobierno sobre la Zalia"

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) - El Partido Popular ha defendido este miércoles en sede parlamentaria una batería de medidas para facilitar el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales, Zalia, entre ellas el "cumplimiento inmediato de una moción aprobada el pasado mes de abril" y que se "acabe con los anuncios fantasma del gobierno de turno", en palabras del diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons.

Así, el parlamentario ha defendido una moción en la que se reclama incluir en los próximos pliegos de condiciones de venta de las parcelas de la Zalia y, en concreto, en los criterios de valoración a incluir, una puntuación especifica y significativa a aquellos proyectos que tengan una clara vinculación con las actividades logísticas y elaborar unas normas claras y garantistas que regulen cómo se han de realizar las reservas de suelo.

El tercero de los puntos de la moción pedía "cumplir en este periodo de sesiones la Moción de la Junta General del Principado de Asturias de 17 de abril, con carácter inmediato", un punto que ha sido criticado por los socialistas, IU y por Covadonga Tomé.

"Hasta el momento este Gobierno y su consejero, Alejandro Calvo, están demostrando que no están capacitados para dirigir este importante proyecto estratégico de la Zalia. No lo saben hacer. Y no entenderíamos, sinceramente, que ninguno de estos puntos, fueran rechazados", ha indicado el diputado del PP.

La moción ha contado con el apoyo del diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, la abstención de los cuatro diputados de Vox y el rechazo de socialistas, IU y la diputada Covadonga Tomé.

Desde el PSOE, el diputado Ricardo Morales ha indicado que su grupo vota en contra de la moción "perfectamente superflua, pues nada aporta al objetivo compartido de hacer de la Zalia una realidad fundamental para Asturias, un nodo logístico clave en el norte de España".

El socialista ha lamentado también el "papelón" del diputado del PP al "tener que seguir hasta el final del ciclo de este asunto con pregunta, interpelación y ahora moción cuando de verdad no tiene mucha sustancia".

La portavoz de Vox, Carolina López, ha asegurado en su intervención que después de leer la moción y de escuchar a Cuervas-Mons, siguen sin tener claro qué es lo que realmente pretenden con esta iniciativa, "además de sacarse la foto o el titular fácil o dejar en evidencia la empresa fantasma del consejero Alejandro Calvo".

Así, la diputada de Vox ha considerado "desfasada la moción" y ha pedido que se deje ya de vender humo. "¿Ustedes la casa la empezarían por el tejado? No, por eso es lo que están haciendo con la Zalia. El sentido común es empezar por el principio y no por el final, con un orden lógico, con un plan o un proyecto estratégico que a día de hoy ni está ni se le espera por parte del Gobierno. Empecemos las cosas bien, por el principio, demos garantías, desarrollemos la Zalia", ha dicho López, cuyo grupo finalmente se ha abstenido.

IU-Convocatoria por Asturias no ha dado su apoyo a la moción del PP porque, según ha indicado la portavoz del grupo Delia Campomanes, la misma "no aporta nada al objetivo que todos dicen compartir y que no es otro que el de impulsar el desarrollo de la zona de actividades logísticas e industriales como algo fundamental, tanto para Gijón como para el conjunto de Asturias".

"De hecho, creemos que tanto la iniciativa como los argumentos esgrimidos por el PP en la interpelación que trae causa, quiebran el consenso que hasta ahora existía", ha dicho Campomanes, que ha añadido que "parece que ahora al PP le ha dado un ataque de impaciencia, porque apenas han pasado seis meses desde la aprobación de la moción en la que se piden cosas que llevábamos diez años esperando". "Les pedimos que no sean tan impacientes", dijo.

Desde el Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha indicado que comparte la necesidad de adoptar medidas que favorezcan, y así lo dijo en abril, la instalación de proyectos estratégicos, empresariales e industriales en La Zalia, de manera que esta enorme superficie de suelo comience a justificar, realmente, la inversión pública que se hizo en ella, pero ha indicado que no apoyan la moción del PP porque considera que no aporta nada nuevo a la moción aprobada en el pasado mes de abril en el mismo sentido.

Su compañero de bancada Adrián Pumares de Foro si que ha dado su apoyo a la moción ya que "los puntos que recoge son de sentido común" y ha añadido que una vez aprobada espera que "de verdad haya un compromiso real con algo que ha costado mucho a los asturianos".