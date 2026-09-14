Los retratos de Pedro Menéndez y Carreño Miranda vuelven al Ayuntamiento de Avilés tras su restauración

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los retratos de Pedro Menéndez y Carreño Miranda han vuelto este viernes al Salón de Recepciones de la Casa Consistorial de Avilés después de ser sometidos durante las últimas tres semanas a trabajos de restauración y mantenimiento encargados por el Ayuntamiento a la restauradora Sara González Curto.

Las intervenciones han incluido tratamientos de limpieza y técnicas de conservación y reintegración cromática, que han permitido mejorar la percepción visual de los colores de ambas obras. En el retrato de Pedro Menéndez, la limpieza ha permitido además apreciar mejor la inscripción realizada por su autor.

Precisamente, los trabajos han permitido descubrir que el retrato de Pedro Menéndez fue pintado en 1848 por Secundino Santurio Cifuentes, según consta en una inscripción del propio artista situada en la esquina inferior derecha de la obra.

De este autor se conoce que fue estudiante de la Academia de San Fernando. González Curto ha iniciado asimismo la restauración del retrato de la Reina María Luisa de Orleans, atribuido a Carreño Miranda, y de la obra 'Mascarada', de Manuel Rodríguez Lana, conocido como Marola.