El Senado aprueba una moción del PP que insta al Gobierno a constituir la zona franca del puerto de Gijón

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda del Senado ha aprobado este jueves una moción del PP que insta al Gobierno central a constituir la Zona Franca del Puerto de Gijón teniendo en cuenta "su liderazgo nacional en el tráfico de graneles sólidos, en la evolución creciente del resto de tráficos y a su importancia como puerto de referencia en el Arco Atlántico y más concretamente en la Red Transeuropea de Transportes".

La iniciativa ha sido defendida por el senador del PP Pablo González y ha sido respaldada por el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo. En contra se ha pronunciado la senadora del PSOE Melania González, así como María Dolores Etxano (EAJ-PNV). Finalmente la moción ha sido aprobada por 18 votos a favor, nueve en contra y una abstención.

Pablo González explicó que la declaración como zona franca comporta una serie de ventajas que, de aprovecharse, impulsan económicamente el puerto en el que se ubica, siendo parte del territorio aduanero, pero permitiendo que las mercancías permanezcan en el espacio declarado como tal por el tiempo que el operador lo considere necesario en su gestión. Es algo que resulta un fuerte incentivo para todas las empresas que deciden establecerse en la zona franca, ha indicado en el texto de la iniciativa.

"Si al final creamos una zona franca compensaremos tantas décadas de abandono y tantas décadas de incumplimiento con el puerto de Gijón", ha dicho el senador del PP.

Sin embargo, Melania Álvarez ha justificado su voto en contra diciendo que la moción no era más que un "brindis al sol". Ha señalado que las zonas francas no se autorizan "de oficio" y que el Ministerio de Hacienda no puede constituirla tal y como se solicita. "De nada serviría dar apoyo a una moción que sabemos que no puede cumplirse en los términos en los que se plantea", ha añadido.