Seo/BirdLife pide que se retire el proyecto eólico IEP-Pravia por vulnerar la legislación ambiental

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha presentado alegaciones contra la construcción de la central eólica de IEP Pravia, que afectaría a los concejos de Cudillero, Valdés, Pravia y Salas, en Asturias, al entender que vulnera la legislación ambiental.

En una nota de prensa, la organización ha explicado que el trámite ambiental para modificar la calificación del suelo para la instalación de dicha central "incumple manifiestamente" la legislación al no presentar un estudio de alternativas real. Así, han explicado que una de las alternativas se encuentra contenida íntegramente dentro de los límites de la otra, y no se justifica adecuadamente el descarte de la alternativa de no actuación".

La entidad ha explicado que la zona afectada es habitual del vuelo de rapaces, especialmente sensibles a las colisiones con los aerogeneradores, como el buitre leonado o el milano real que, además, es una especie catalogada como "en peligro de extinción" en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El documento, han agregado, "obvia por completo la presencia de otras centrales eólicas en el entorno", como son la CE Curiscao y la CE Baos y Pumar, considerándose "inadecuado" el estudio de impactos sinérgicos llevado a cabo al no haberse evaluado la afección que derivaría de la instalación de todas estas infraestructuras de generación eléctrica sobre las especies y hábitats presentes en la zona.

"Es fundamental que el necesario despliegue de energías renovables que nos permita descarbonizar nuestra economía se haga con rigor y respetando a los vecinos y vecinas, así como los valores naturales del territorio. En esta cuestión, pedimos a las Administraciones un plus de responsabilidad para seleccionar los proyectos idóneos que nos permitan cumplir con los objetivos de descarbonización con las menores afecciones a las especies y espacios protegidos", señalan desde la organización ambientalista.