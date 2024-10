Serrat: "Cuando tengo tentación de volver al escenario reflexiono y pienso: lo que no puede ser, no puede ser"

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Premio Princesa de las Artes 2024, Joan Manuel Serrat, dijo adiós a los escenarios en diciembre de 2022, pero este martes, en su rueda de prensa en el Hotel de la Reconquista en Oviedo ha reconocido que son muchas las veces en las que "siente la tentación de volver a uno de ellos". "Cuando me ocurre alguna tentación de este tipo, reflexiono. Y me doy cuenta que, lo que no puede ser, no puede ser", dijo el cantautor.

Ha reconocido que "sigue escribiendo y sigue componiendo", aunque "no con la intensidad que lo hacía cuando tenía una relación estas composiciones directas con el escenario, cuando las músicas y las canciones las estaba preparando al tiempo que preparaba giras de conciertos".

"En estos momentos diríamos que estoy en una etapa de mucha más calma. No he dejado el escenario para componer más, ni para escribir más, lo he dejado para encontrarme a mí más en todos los aspectos y para aprovechar el tiempo que pueda quedarme para hacer algunas de las cosas que no solamente me dan vueltas en la cabeza, sino que la vida constantemente me va descubriendo", ha indicado.

Y es que Serrat ha dicho que dejar los escenarios no representa dejar de ser artista, ni dejar de escribir, ni dejar de componer, ni tampoco dejar de cantar, pero sí que da otro tiempo a las cosas. De todos modos, en un principio no tiene en mente plasmar todo eso en un disco.

"Yo le diría que es que los discos ya ni existen. O sea, la industria discográfica tal como la he conocido ya a lo largo de mi vida, en los últimos años ha ido desapareciendo y siendo sustituida por otras historias, por plataformas sobre todo. Y la difusión de las canciones, sobre todo del tipo de música que yo hago, que no está muy presente en los medios de difusión que había antes", aseguró.

En una rueda de prensa en la que hubo tiempo para numerosas preguntas también a Serrat se le ha pedido su opinión sobre las nuevas formas musicales. Ha asegurado que, aunque no puede predecir que va pasar en un futuro, lo que es indudable a día de hoy es que "la música popular que tiene mayor difusión en estos momentos, es aquella en la que el ritmo le ha ganado absolutamente la batalla a la melodía".

"A partir de ahí, yo le aseguro que yo no soy enemigo ni del hip hop, ni del reggaetón, ni considero que sean para nada otra cosa que el resultado de una serie de movimientos nuevos, de formas nuevas, y que dentro de lo cual hay de todo", ha dicho.

Serrat, que llego este lunes a Oviedo donde el viernes recogerá el galardón de las Artes y pronunciará uno de los discursos. Ha asegurado ante los medios sentirse "especialmente emocionado" y no ha escatimado en elogios hacia los gaiteros "que le han despertado con música de gaitas esta mañana".

"Que a uno lo despierten con gaitas es maravilloso y un estímulo más de los que ofrecen este premio y esta tierra. Cuando escucho las gaitas es una sensación lo que me envuelve, una sensación de alegría, de campo abierto, de pueblo arraigado y todo esto me provoca un bienestar. Al contrario que a otros, a mí las gaitas me gustan", aseguró.

SI VOLVIERA A ESCRIBIR MEDITERRÁNEO

También ha habido momento en la rueda de prensa para hablar de una de sus canciones más emblemática: Mediterráneo. Así, le han preguntado que si en esta situación actual que se vive en el Mediterráneo volvería a escribir esa canción en esos mismos términos.

"Si pretendiera contar la parte que quería contar, que es el aspecto lúdico y sensual y casi diría infantil de mis relaciones con el Mediterráneo, sí. Para mí es una canción absolutamente válida. Lo que pasa es que es una canción que no hay que tomarla como un retrato del Mediterráneo, sino quizá de ensoñación sobre el Mediterráneo", ha dicho Serrat.

Y es que el galardonado ha lamentado que el Mediterráneo en estos momentos es como prácticamente toda la Tierra, es un mar contaminado, y además "la contaminación humana que nos están obligando a vivir está convirtiendo lo que ha sido un puente de culturas en un sarcófago inmenso donde se van depositando los sueños de miles y miles de personas que tratan de encontrar un sitio donde cambiar la vida, todavía lo convierten en un punto más notable de esta tragedia.

"Pero sabe, no por eso voy a dejar de amarlo y de sentirlo como el lugar donde mi niñez se hizo, donde crecieron mis sueños, mis amores y donde sigo yo teniendo una relación franca, dolorosa, pero sobre todo llena de amor con un territorio que es en el que me siento absolutamente identificado", dijo.