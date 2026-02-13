"Si se atreven a tocarlo, lo volveremos a poner en su sitio", avisa Vox sobre el Monumento Héroes del Simancas

Los diputados de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Sara Álvarez Rouco y Javier Jové, frente al Monumento a los Héroes del Simancas, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Sara Álvarez Rouco y Javier Jové han mostrado este viernes su rechazo a la retirada del Monumento a los Héroes del Simancas, ubicado en el colegio de la Inmaculada, en Gijón, propiedad de la orden de los Jesuitas.

"Si se atreven a tocarlo, lo volveremos a poner en su sitio", han dejado claro, en declaraciones a los medios de comunicación frente al citado monumento.

Jové, por su parte, ha acusado incluso al Gobierno asturiano de doble vara de medir, al enaltecer la antigua Universidad Laboral, construida durante el Franquismo, y pedir, por otro, la retirada de esta pieza escultórica, obra del escultor asturiano Manuel Álvarez Laviada.

A mayores, ha sostenido que el Gobierno del Principado buscar crear "un nuevo relato y una Historia que no es posible". "La Historia es la que nos guste o no nos guste", ha remarcado el diputado de Vox.

A este respecto, ha recalcado que cuando el día que ellos gobiernen no van "a ir por ahí arrancando las placas de los equipamientos inaugurados ni por Areces ni por el señor Barbón". "La Historia se respeta", ha defendido Jové, quien ha agregado que puede que te guste más o menos, pero "así es la vida".

Con todo, ha asegurado que "estamos en manos de unos descerebrados, de unos auténticos talibanes", a lo que ha dicho no entender qué daño hace este monumento.

"No acabamos de entender cómo una obra del mismo autor resulta que una la quieres dinamitar y otra pretendes que sea declarada Monumento de la Humanidad", ha insistido el diputado, que ha visto en ello "una contradicción".

Eso sí, ha advertido al Gobierno regional que si se atreven a quitar este monumento o demolerlo, cuando ellos gobiernen lo van a volver a poner en el mismo sitio, "como vamos a poner los más de 48 monolitos, estatuas, placas y cruces que han profanado estos delincuentes en los últimos años", ha dejado claro.

En cuanto al grado de protección patrimonial del mismo, los diputados de Vox han recalcado que el tema está judicializado. Sobre ello, han explicado que la asociación Raíces ha solicitado la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC). Por este motivo, han solicitado medidas cautelares.

"Me temo que esto no es más que una operación para intentar dar aire a esa coalición en la que ya sabemos todos quién manda, el que lleva los pantalones", ha remarcado Jové con referencia al consejero de Vivienda, Ovidio Zapico.

Han llamado la atención, relacionado con ello, sobre que hay que contar con el juez, ya no solamente que esté catalogado sino que tiene un nivel de protección "bastante importante", ha agregado Rouco.

"No es tan fácil, hay muchas personas y hay asociaciones detrás de ello, y evidentemente nosotros vamos a estar ahí", se ha comprometido la diputada.

Jové, por su parte, ha señalado que mantienen contacto con la Asociación Raíces, que es la que ha solicitado la declaración del conjunto escultórico como BIC, pero no lo han hecho con la orden de los Jesuitas. "Esto no es patrimonio ni de los Jesuitas ni es patrimonio del señor Zapico", ha recalcado.

"Esto es patrimonio de todos los asturianos y es patrimonio de toda España, forma parte de nuestra Historia y, por lo tanto, nadie tiene el derecho a contribuir a la demolición de un bien histórico artístico", ha avisado el diputado regional.

Desde Vox, además, se han reiterado las acusaciones sobre que la izquierda se hace una información "sesgada" de lo que ellos quieren. "Estamos ante los maestros de la desinformación", se han quejado.

Al tiempo, Jové ha recordado que se archivó el expediente anterior, por caducidad, y ahora lo que han hecho ha sido reabrirlo. "Es cierto que le han dado más aire, más bombo, pero no es más que volver a empezar de cero el proceso en el que estaba anteriormente y que quedó archivado o quedó caducado", ha señalado.

A este respecto, han insistido en que, por una parte, está el rechazo a la retirada del conjunto escultórico por parte del Ayuntamiento de Gijón, por su grado de protección y, entre medias, está también la judicialización de la declaración del monumento como bien intercultural.

Por este motivo, creen que las dificultades a las que se enfrenta el consejero Zapico "son mayores de las que tuvo en el anterior expediente que ha quedado caducado".

Rouco ha añadido que descatalogarlo no es fácil, ya que implica informes históricos, informes urbanísticos e informes de todo tipo, es decir, que lleva su tiempo.