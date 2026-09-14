Siero propone pasar de las pantallas a las montañas con una red de diez rutas de senderismo y montaña por el municipio

El concejal de Deportes, Jesús Abad, junto a Virginio Ramírez, director del Patronado Deportivo Municipal de Siero. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deporte de Siero, Jesús Abad, ha presentado una nueva edición del programa 'Pantallas o montañas. Rodeando Siero', una iniciativa organizada por el Patronato Deportivo Municipal (PDM) que propone diez rutas senderistas y de montaña, una por cada uno de los concejos limítrofes de Siero, que podrán realizarse entre el 21 de septiembre y el 21 de diciembre.

El programa tiene como objetivo promover hábitos saludables y la ocupación activa del tiempo libre, ofreciendo una alternativa al uso de plataformas digitales, videojuegos y redes sociales, según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa. Las rutas propuestas están pensadas para poder disfrutarse en familia. A los grupos inscritos se les facilitará la documentación y la información necesaria para realizar cada itinerario.

La participación se realizará en grupos de un mínimo de dos y un máximo de ocho personas. Para acreditar la realización de las rutas será necesario cubrir una ficha disponible en la web municipal y aportar fotografías de lugares significativos en las que puedan identificarse todos los participantes.

Quienes completen al menos cinco de las diez rutas entre el 21 de septiembre y el 21 de diciembre recibirán un detalle de participación. En el caso de los menores de Primaria o Infantil, se les entregará una cartilla de cromos que podrán completar a lo largo del programa con un cromo por cada ruta realizada.

Las inscripciones son gratuitas y podrán formalizarse presencialmente o por teléfono en la piscina climatizada de Pola de Siero entre el 15 de septiembre y el 9 de octubre.