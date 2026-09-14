El sistema métrico llegará a nuevas zonas rurales de Siero con una inversión de 60.500 euros - SIERO

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado por 60.500 euros y un plazo de ejecución de doce meses un contrato para extender el sistema métrico a nuevas zonas del medio rural del concejo. La actuación permitirá implantarlo en la totalidad de las parroquias de La Paranza y Santa Marina y continuar su extensión en La Carrera y Tiñana.

El proyecto dará cobertura a entidades con una población de 1.588 habitantes y contempla el inventario y análisis de caminos y vías, la normalización y denominación de aquellas que sea necesario, la asignación de numeración métrica a las edificaciones y la georreferenciación de viviendas y locales. También se actualizarán las hojas padronales y se creará una base de datos integrada en un visor web único del callejero de Siero.

El Ayuntamiento inició en 2017 la implantación de este sistema en el medio rural y, desde entonces, las distintas actuaciones han incorporado 698 vías y dado cobertura a zonas con 6.571 habitantes. Con el nuevo contrato, la inversión municipal acumulada ascenderá a 128.828,86 euros. El sistema busca facilitar la localización de viviendas y edificaciones y mejorar la intervención de los servicios de emergencia y la prestación de servicios públicos.