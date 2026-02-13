Muere un camionero al salirse de la carretera en la autovía A-8, en sentido Galicia

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años, vecino de Ribadesella, ha fallecido este viernes tras salirse de la vía el camión articulado que conducía en el kilómetro 294 de la autovía A-8, en sentido Galicia, en un siniestro que se atribuye posiblemente a causas naturales.

El accidente, registrado a las 11.50 horas, provocó que la carga del vehículo, una bobina metálica, quedara sobre la calzada, lo que obligó a cortar un carril y a regular el tráfico en la zona, según ha informado la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de los Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella y Oviedo para gestionar la circulación y garantizar la seguridad viaria. Asimismo, acudió el equipo de Atestados (UNIS) de Gijón, que se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El cuerpo del conductor fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para la práctica de la autopsia y la determinación exacta de las causas del fallecimiento.