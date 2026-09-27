El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 27 de septiembre de 2026 en Asturias cielo nuboso de nubes medias y altas, aumentando al final a cubierto. No se descarta alguna lluvia o chubasco disperso por la tarde en el oeste. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios significativos. Viento flojo variable.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 24.
En el mar, viento componente este fuerza 1 a 3 arreciando pronto a 2 a 4, ocasionalmente 5 al oeste de Cabo Peñas, amainando a componente oeste fuerza 1 a 3 desde la madrugada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo noroeste en torno a 2 metros. Lluvias dispersas en el oeste al final.