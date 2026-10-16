El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 16 de octubre de 2026

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 16 de octubre de 2026 en Asturias cielo nuboso con nubes bajas por la mañana, tendiendo a cubrirse desde el noroeste a partir de mediodía. Brumas y nieblas matinales en el interior que se repetirán en la Cordillera por la tarde. Lluvias generalizadas al final de la tarde, siendo más destacables en el litoral.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el Centro y Valles Mineros, en descenso ligero en Picos de Europa y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso notable en la Cordillera, en descenso ligero en el litoral y en descenso en el resto. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte a partir de mediodía y con intervalos fuertes en el litoral al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 21.

En el mar, viento variable, principalmente oeste o noroeste, 1 a 4. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Lluvia ocasional en el este a partir de la madrugada. Brumas y bancos de niebla ocasionales.