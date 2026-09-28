El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 28 de septiembre de 2026 en Asturias cielos cubiertos tendiendo a nuboso por la tarde con predominio de las nubes altas. Probabilidad de nieblas en la zona norte de Suroccidental asturiana y en la parte oriental de la Comunidad durante la madrugada. Lluvias moderadas en la mitad occidental de la Comunidad por la tarde. Mínimas en ligero descenso en el extremo occidental y en zonas altas del centro de la Comunidad, máximas sin cambios. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 24.

En el mar, viento componente norte o noroeste fuerza 2 o 3 arreciendo a este fuerza 2 a 4, amainando a variable 1 a 3 de madrugada. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.