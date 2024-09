"Todavía no han venido a dar la cara", recrimina Llamazares (PP) al Ministerio, al que reclama un vial soterrado

"Va a ahorrar a costa de la salud de los gijoneses", reprocha Pumariega al Gobierno central



GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP Esther Llamares y la portavoz del PP en Gijón, Ángela Pumariega, a su vez vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, han mostrado este lunes su rechazo total a un vial de Jove que no sea soterrado y han mostrado su preocupación por las alternativas en las que se trabaja, que indican que parte irá en superficie o trinchera.

"Todavía no han venido a dar la cara a Gijón", ha recriminado Llamazares al Gobierno nacional con referencia al desestimiento de la licitación del citado vial. "Gijón merece explicaciones, y los asturianos también", ha recalcado la diputada, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

Al tiempo, ha anunciado que presentarán una proposición no de ley para insistir en mantener el proyecto de vial de Jove soterrado y volverán a pedir la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En cuanto a esta proposición no de ley, ha explicado que se debate en la Comisión del Congreso de los Diputados, a lo que ha señalado que a ver si los grupos políticos con representación asturiana la apoyan.

Llamazares ha recalcado que se llevan 30 años reclamando este vial soterrado, a lo que ha recriminado el que se desistiera de la licitación ya publicada.

Ha recordado, asimismo, que el PP ha interpelado en diversas ocasiones al Gobierno nacional por este asunto y a dejado claro que "no vamos a dejar de insistir".

Se ha referido, en concreto, al ministro de Transportes, quien llegó a ser reprochado en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Ha apuntado que en sus primeras comparecencias ya anunciaba "grandísimos recortes", tras lo que el PP interpeló al ministro.

COMPARECENCIA DE PUENTE

Ha remarcado, asimismo, que ella misma ha presentado ocho iniciativas en preguntas escritas, de las que han contestado dos, en las que remiten a documentación que puede consultar cualquier ciudadano. La diputada ha incidido en que sigue esperando poder acceder al expediente. También se pidió la comparecencia de Puente, sin que se haya tenido respuesta.

Unido a ello, ha adelantado que el próximo día 25 habrá una sesión en el Congreso de preguntas orales en las que tendrá ocasión preguntar por este vial, sobre el que están "engañando" a todo el mundo, según ella.

Llamazares ha recalcado que son "muchas dudas" las que ha generado el informe en el que se basó el desestimiento de la licitación, como pueda ser el sobredimensionamiento del proyecto o el riesgo para viviendas y una residencia.

Sobre que el informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) hable de que el proyecto carecía de una justificación económica, sólida y robusta, implica para ella que se habla de dinero en vez de salud de los gijoneses.

Llamazares ha remarcado que, al final, se ha pasado de un presupuesto de más de 285 millones a 70 millones, lo que ha considerado un "recorte más que interesante".

Ha señalado, además, que si realmente hay un problema, pasaron muchos meses desde que se licitó hasta su desestimiento. A este respecto, ha indicado que hablamos de 30 años de estudios, de propuestas y de informes de viabilidad sobre un vial de gran importancia, no solo para Gijón, sino para Asturias en general.

A esto ha añadido que Barbón ha pedido que todo el dinero que no se vaya a emplear en el vial se haga en Gijón. Dicho esto, ha asegurado que el Principado tiene 'poco peso' a nivel "Asturias no pinta nada en el Gobierno de Sánchez", ha lamentado Llamazares.

Esta ha incidido en que el del vial de Jove no es un caso único, hay cantidad de municipios asturianos con proyectos "paralizados", ha alertado, a lo que ha puesto de ejemplo el puente de Ribadesella. Para Llamazares, no avanzan en ningún proyecto abierto, pero cada vez que vienen anuncian "un juguete nuevo".

Preguntada por las reuniones mantenidas por el PP con los vecinos afectados, ha opinado que es más importante cuántas veces se reunió el presidente regional, Adrián Barbón, con Puente para reivindicar los intereses de Gijón.

A este respecto, Pumariega ha agregado que ella misma se reunió a principios de este verano con los vecinos y que el concejal del área, Guzmán Pendás (PP), mantiene una relación "directa y constante" con los vecinos.

Por otro lado, preguntada Llamazares por la alternativa al vial de Jove que presentó el PP en su día, ha indicado que lo que se pretendía es dar posibles soluciones, si bien ha reconocido que no tienen capacidad para poder diseñar un trazado técnico.

No obstante, ha remarcado que a lo que está el PP es a que haya un compromiso del Ministerio de soterrar el citado vial. Ha afirmado, también, que van a "pelear" por el soterramiento. "No son lentejas, si no las comes, las dejas", ha advertido.

Ha recalcado, al tiempo, que mientras Puente jugaba al golf, ella estaba preguntado en la Comisión del Congreso por este asunto, y no ha tenido respuesta. "El señor Puente ha dicho que no le contesta a Gijón y no le contesta a Asturias", ha sostenido Llamazares.

PUMARIEGA

Pumariega, por su parte, ha destacado que desde el Grupo Municipal se hace trabajo coordinado con su partido en las distintas representaciones local, regional y nacional.

Ha asegurado, asimismo, que ante los "vaivenes" del PSOE, la postura del PP es la misma, según Pumariega. Dicho esto, ha destacado que se haya consensuado una postura común de la Corporación gijonesa, que coincide con la de vecinos y sociedad civil. "Sigue la unidad de Gijón por un vial soterrado", ha destacado.

Por otra parte, ha considerado un "completo disparate" que no se contemple el soterramiento total pese al rechazo unánime de Gijón a proyectos en superficie o en trinchera.

Ha lamentado, unido a ello, que el PSOE dice una cosa para contentar, según ella, a los vecinos en campaña, pero luego es un "completo engaño" al desistir de la licitación. "Va a ahorrar a costa de la salud de los gijoneses", se ha quejado Pumariega.