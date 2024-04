Todos los grupos rechazan la enmienda de totalidad a la Ley de Impulso Demográfico presentada por Vox

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la Junta General, PSOE, PP, IU y Grupo Mixto, han rechazado este miércoles la enmienda de totalidad a la Ley de Impulso Demográfico que pedía la devolución del proyecto al Consejo de Gobierno, defendida por el Grupo parlamentario Vox al considerar que dicha ley es un proyecto "que ya nace fracasado" y con la que se pretende "blanquear" las políticas socialistas "llevadas a cabo durante casi 40 años".

La portavoz de la formación, Carolina López, ha criticado además que el Gobierno lleve pidiendo el consenso unánime para aprobar este proyecto de ley "transversal, imprescindible, que toca a todos los sectores y resulta que se auto enmiendan a sí mismos".

"No es necesaria una ley, lo que urge son medidas concretas, específicas, que sean eficaces en el momento actual, no son necesarias 81 directrices, declaraciones de intenciones o cartas a los reyes magos, llámenlo como quieran, en las que además se dejan entrever los objetivos de la Agenda 2030", ha indicado López, que ha dedicado parte de intervención a criticar los objetivos de la citada Agenda.

EL GOBIERNO DEFIENDE EL PROYECTO DE LEY

Antes del debate de la enmienda, la Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo ha vuelto a presentar y defender una ley que ha indicado busca afrontar de manera decidida, de forma efectiva y transversal la problemática del reto demográfico.

"El Gobierno no niega dificultades, no pretende disfrazar la realidad de triunfalismos vacíos. Sin embargo, es necesario destacar que hemos logrado detener esta tendencia descendente de los últimos años. Es importante hacer análisis fieles a la realidad y no confundir. Asturias ya no solo retiene poblaciones, sino que también atrae nuevas personas, aunque, como saben, no nos conformamos", ha indicado Llamedo.

Así, la vicepresidenta del Gobierno asturiano ha indicado que lo que el Ejecutivo propone hoy al Parlamento es que el resto de grupos se sumen a este acuerdo de medidas concretas, tangibles, para abordar una realidad demográfica de una manera integral.

"Les animo a sumarse, a arrimar el hombro y a dejar de lado las diferencias. Asturias y las generaciones venideras lo merecen", ha manifestado Llamedo que ha lamentado una vez más la posición de Vox. "Su enmienda a la totalidad dice más de Vox que del contenido", añadió.

La diputada Socialista Alba Álvarez ha sido muy crítica con la intervención de Vox y ha lamentado que "la enmienda a la totalidad que presentan es en realidad un remember de la totalidad de su dictamen, es más, de lo mismo". "Ya no nos sorprende con su tono soberbio, provocador, sarcástico. Tampoco con sus formas. Nada nuevo. Un continuo raca, raca que ya cansa", ha indicado la diputada.

POSICIONES DE LOS GRUPOS

La parlamentaria del PP, Cristina Vega, se ha mostrado muy crítica con la Ley a debate y ha indicado que la misma, que debería estar aprobada en la pasada legislatura, ha sido una decepción general.

"Esta ley, tal cual está redactada, ni obliga, ni manda, ni prohíbe. Es una mera declaración de intenciones que no cambia nada, ni para bien ni para mal, en la vida de los asturianos. Es un mero plan de esos que hablan y hablan, pero no dicen nada, y mucho menos hacen nada", ha indicado vega, que también se ha mostrado muy crítica con la "falta de diálogo para su elaboración".

No obstante, en respuesta a Vox, la parlamentaria del PP ha considerado que, aunque comparte algunas de las críticas hacia el Gobierno y hacia el proyecto, su grupo si considera que hace falta una Ley y por eso su grupo propone varias enmiendas.

"El PP va a esperar a conocer cuántas enmiendas nos aceptan, porque por ahora nadie se ha puesto en contacto con nosotros, y en función de ello apoyará o no apoyará esta ley", ha dicho.

Desde IU Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas se ha mostrado muy crítico con la intervención de la diputada de Vox y ha indicado que saben que no existen recetas mágicas frente al reto demográfico, ni una ley por sí sola va a resolver un problema tan grave como este, pero sí proporciona el marco adecuado para hacer políticas transversales.

"Son ustedes tremendamente previsibles y a veces hasta aburridos. Tienen una única receta que utilizar para cualquier plato que cocinan, sea cual sea el tema a tratar, juntan ustedes un buen pellizco de demagogia, un buen puñado de fake news y lo cubren con un poco de discurso antiabortista, con la agenda 2030 o con lo que ustedes llaman la histeria climática. Lo cocinan todo, lo juntan con una guarnición de xenofobia y antifeminismo y lo aderezan metiendo la palabra comunista sin venir a cuenta", ha indicado Vegas.

La parlamentaria del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha incidido en que el reto demográfico no debe ser visto únicamente a la luz de la reducción de la natalidad y sus consecuencias como pretende Vox, sino que esta es una de las múltiples aristas que se dan en nuestra comunidad, pero no el único factor que debe ser considerado.

Considera Tomé que el proyecto de Ley de Impulso Demográfico puede ser un buen comienzo para la realización de ese plan por lo que su grupo ha optado por plantear una serie de enmiendas parciales que entendemos que podrían contribuir a su mejora.

"Frente a la demagogia y la irresponsabilidad del partido que hoy trae esta enmienda a la totalidad hablando de conceptos como matrimonio, lucha contra la inmigración, oposición a la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Nuestra apuesta sin duda es por la colaboración institucional y la responsabilidad. Sí necesitamos una ley porque si desgraciadamente algún día Vox tiene alguna participación en un gobierno, tendrá seguramente la tentación de recortar nuestros derechos y nuestras libertades. El día que saquen de su discurso totalitarismo, adoctrinamiento, inmigrantes indeseados y supresión de impuestos, resonará únicamente el eco de su vacío", ha reprochado Tomé a Vox.

El también diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares ha considerado que no hay ninguna ley que "pueda solucionar de un plumazo todas las cuestiones que son necesarias para luchar contra el reto demográfico". No obstante ha indicado que su grupo si cree que es necesaria una Ley de Reto Demográfico, por lo que ha dado su voto en contra a la enmienda de Vox.