Tomé exige a Barbón que presione al Ejecutivo estatal para suprimir el peaje del Huerna, en la AP-66

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé ha exigido este martes al presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que "anteponga a los asturianos a su partido" y que "presione al Ejecutivo estatal para que reclame ya a Europa el fin del peaje del Huerna", en referencia al pago que hay que hacer para circular por la única autopista que une Asturias con León y que ya asciende a 15,60 euros por turismo y viaje.

Tomé ha recordado que existe ya un resolución que tilda de "irregular" la prórroga del peaje concedida por Francisco Álvarez-Cascos como Ministro de Fomento. "Los asturianos llevamos ya demasiado tiempo sufriendo un agravio comparativo. No tenemos que esperar más", destacó Tomé.

"Si el Gobierno de Adrián Barbón deja pasar esta oportunidad, si no presiona a su partido a nivel estatal, estará sentenciando a los asturianos a seguir pagando por un peaje no solo injusto, sino también ilegal", apuntó.

La diputada también mostró su preocupación por las voces que apuntan al posible rescate de la concesión. "Ningún gobierno debería ceder al chantaje de Aucalsa. No lo decimos nosotras, lo ha dicho Bruselas; la prórroga de este peaje es irregular y, por tanto, no cabe rescate ni indemnización", ha insistido.

La parlamentaria lamentó que, lejos de dar pasos hacia la esperada supresión del peaje, se sigue "enredando" con descuentos y bonificaciones "que no contentan a nadie y ni siquiera respetan el mandato de Bruselas para incorporar a los peajes el precio en función de la polución de cada vehículo". No obstante, matizó que este debate no tendría ya lugar, porque lo que corresponde ahora es la supresión.