Tomé urge la parada del tren de alta velocidad en las Cuencas

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha urgido este domingo la parada del tren de alta velocidad en las Cuencas, lamentando que la gestión de la infraestructura sea "un disparate tras otro".

En nota de prensa, la parlamentaria incide en que al Gobierno autonómico ya no le valen "las buenas intenciones, debe exigir con vehemencia". "Privar a las Cuencas de este primer servicio no tiene sentido. En lo que respecta a la gestión de la Alta Velocidad en Asturies, es un disparate tras otro", apuntilla, incidiendo en que el actual del trazado ferroviario "no es de alta velocidad hasta el intercambiador de Campomanes".

"Los técnicos apuntan a que estas paradas en las Cuencas -Mieres y la Pola- solo suponen cuatro minutos; un tiempo que se recuperaría a lo largo del viaje", argumenta, recriminando que "ni Mieres ni la Pola se contemplan en la oferta de autobuses lanzadera para llegar a este primer servicio, con salida de Xixón".

Para Covadonga Tomé, "lo más lógico, más allá de que estos servicios tengan parada tanto en Xixón como en Uviéu, sería que los autobuses lanzadera llegaran a la Pola desde toda Asturies; ya que desde allí empieza el trazado de Alta Velocidad". "Debería haberse facilitado el aparcamiento en el núcleo urbano, en el entorno de la estación. Pero, como en cada paso que da la Alta Velocidad, falta coordinación y también compromiso con Asturies", añade.

Con todo, la diputada sostiene que "no parece suficiente que el Gobierno de Asturies diga ahora que solicitará la parada para las Cuencas". "Son demasiados golpes para los asturianos y las asturianas en materia de Transporte. Por eso ya no valen solo las buenas intenciones, el Gobierno de Asturies debe exigir con vehemencia", afirma.