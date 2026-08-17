El Torneo de Tenis San Agustín, en Avilés, alcanza su trigésima primera edición

Presentación de los torneos - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Torneo de Tenis San Agustín y el Torneo de Pádel del mismo nombre que alcanzará este año su trigésima primera edición y su vigésima edición, respectivamente.

Los eventos han sido presentados este lunes por el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, acompañado por Gonzalo Sabin Pehaut y José Antonio Cerezo, presidente y secretario del Real Club de Tenis Avilés, entidad organizadora.

Juan Carlos Guerrero destacó el trabajo que hay detrás por parte de los clubes y entidades para que este tipo de eventos se celebren y con tanto éxito como es el caso del Real Club de Tenis que ya cumple las treinta y una ediciones y el de Pádel veinte.

La competición es puntuable para el ranking nacional de la Real Federación Española de Tenis, así como para el ranking TPR, decisivo para la obtención de becas deportivas en Estados Unidos

El torneo de tenis se desarrollará del lunes 17 al domingo 23 de agosto en su sede habitual, las instalaciones del Real Club de Tenis Avilés, en San Cristóbal, que permanecerán abiertas durante la celebración de los partidos a jugadores, entrenadores, acompañantes y público en general.

El XX Torneo de Pádel San Agustín se disputará del 27 al 30 de agosto, con inscripciones abiertas hasta el lunes 24 y se prevé que participen 80 parejas.