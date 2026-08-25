Transportes aborda un "refuerzo" en El Negrón para despejarlo de cara a la Operación Retorno

Archivo - Obras en el Negrón, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha anunciodo que activará un "refuerzo" en el túnel del Negrón, en la AP-66, la única autopista que une León y Asturias, para que pueda circularse en la Operación Retorno.

Fue este fin de semana cuando se produjo un desprendimiento de una loseta en uno de los tubos del Negrón, por el que se circulaba, ya que el otro estaba cortado por obras. La situación obligó a cortar el tráfico. Finalmente se optó por abrir el otro tubo para que los usuarios pudieste pasar por ese punto.

Desde el Ministerio de Transportes se anunción que acudirían este lunes expertos en estructuras para evaluar la zona afectada y determinar las actuaciones necesarias.

"Hemos estudiado la situación y abordaremos un refuerzo para que pueda estar despejado hacia final de semana de cara a la Operación Retorno", ha comunicado Transportes a última hora del lunes, sin dar más detalles.