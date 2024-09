Transportes insiste en que el soterramiento en Jove es peligroso para viviendas e incompatible con mercancías peligrosas

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Marta Serrano, ha insistido este martes en Comisión a una pregunta sobre el vial de Jove de la diputada del PP por Asturias en el Congreso, Esther Llamazares, en que se desistió de la licitación del soterramiento por ser peligroso para la estabilidad de las viviendas y por la incompatibilidad de un túnel de más de dos kilómetros con el tráfico de mercancías peligrosas hacia el puerto de El Musel.

Serrano ha incidido en que en el Ministerio han sido "absolutamente transparentes" con el proceso, en el que se han detectado después de licitar las obras "riesgos significativos en la zona del falso túnel para edificaciones existentes". "Nosotros no tenemos la costumbre de tirar casas y, por tanto, se tuvo que decidir, y una de las razones fue para no afectar a las viviendas existentes, precisamente a los vecinos y vecinas de Gijón", ha argumentado.

Por su parte, Esther Llamazares ha preguntado por la "verdadera razón" por la que se pretende construir el vial de Jove en superficie y se descartó el proyecto de soterramiento después de tres décadas con diversos planteamientos y el anuncio, en 2023, previo a las elecciones, de la licitación de un soterramiento.

"Habla usted del rigor técnico, y yo no sé a qué rigor se refiere", ha afeado la parlamentaria del PP, exigiendo a la representante del Ejecutivo socialista explicaciones para los asturianos y todos los partidos de todo color político, "también el suyo".

Marta Serrano, ha recordado que se advirtió de riesgo para esas edificaciones por inundabilidad y por posibilidad de colapso porque "hay una incertidumbre muy alta geotécnica y hidrogeológica en la zona", al haber un acuífero que quedaría cortado por el por el falso túnel.

"Además, puesto que es una infraestructura muy ligada al puerto de El Musel, se condicionan los desarrollos futuros del puerto y no garantizaba la liberalización de tráfico en la avenida Príncipe de Asturias", ha destacado, explicando que por los túneles de más de 2 kilómetros "no pueden circular mercancías peligrosas", de tal forma que no se cumpliría uno de los objetivos vinculado a sacar el tráfico de dicha avenida.

Igualmente, ha comentado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) elaboró un informe, que está junto al informe de la Dirección de Carreteras y que cuestionaba la viabilidad económica del proyecto, "tanto por su alto coste como por las incertidumbres que presentaba la ejecución del falso túnel".

"Se ha optado por estudiar nuevas alternativas en superficie más eficientes y tenemos prevista una reunión con la Delegación del Gobierno, con el Gobierno del Principado de Asturias y con la ciudad de Gijón, en las próximas semanas, precisamente, para presentar las primeras versiones de este vial", ha resaltado, confiando en que el proyecto sea aprobado el próximo año para que se puedan licitar las nuevas obras.