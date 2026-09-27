Tres conciertos protagonizarán el ciclo de otoño de 'Suena la Cúpula' del Centro Niemeyer

Nebbia Trío - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer vuelve a convertir su Cúpula en escenario para la música con una nueva edición de 'Suena la Cúpula', un ciclo que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre reunirá tres propuestas protagonizadas por destacados intérpretes y formaciones del ámbito de la música clásica y de cámara: Nebbia Trío, el pianista Raúl Canosa y el violinista Julian Kainrath.

Las entradas para los tres conciertos han salido esta semana a la venta al precio de 12 euros (Club Cultura 10 euros hasta una semana antes de cada concierto). Además, se podrá adquirir un pack trimestral al precio de 27 euros, si se compran conjuntamente los tres conciertos de Suena la Cúpula de este trimestre, una promoción que estará vigente hasta el 25 de octubre.

La programación arrancará el domingo 25 de octubre, a las 12:00 horas, con Nebbia Trío, integrado por Claudia Do Minh (viola), Celia Blanco (arpa) y Claudia Fernández (flauta), que presentará 'Impresiones veladas'. La propuesta parte de la riqueza tímbrica de esta singular formación y del repertorio original para flauta, viola y arpa, tomando como referencia fundacional la Sonata de Claude Debussy y ampliando ese legado mediante el impulso a la creación contemporánea y el encargo de nuevas obras.