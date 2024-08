UCE critica al Ayuntamiento de Avilés por la opacidad sobre su denuncia, hace dos años, contra el festival de reggaeton

OVIEDO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha emitido este jueves una nota de prensa en la que denuncia la "falta de transparencia" y la "indolencia" del Ayuntamiento de Avilés, dos años después de que la organización interpusiera una denuncia contra los organizadores del Festival de Reggaeton por impedir acceder con comida y bebida del exterior.

Fue el 28 de julio cuando UCE presentó la denuncia al entender que la mencionada prohibición va en contra de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. Volvieron a denunciarles al año siguiente, en una nueva edición del festival y por el mismo motivo.

En abril de 2023 anunciaron que llevarían el asunto a Fiscalía. Fue entonces, según UCE, cuando desde el Ayuntamiento de Avilés se les envió un correo electrónico diciendo que se abría expediente sancionador al promotor del festival.

Sin embargo, desde UCE dicen que a día de hoy no conocen la resolución del mencionado expediente. "¿Por qué no se nos comunico como denunciantes? ¿Por qué no se hizo publico para que los usuarios conocieran el derecho que les asiste de acceder con comida o bebida de forma pacifica al concierto?", se preguntan.