UGT exige al Ministerio de Industria que cumpla con sus compromisos en relación a Alu Ibérica

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha emitido este jueves un comunicado en que lamenta la actuación del Gobierno central en relación a la situación de Alu Ibérica. Según la organización, el Ministerio de Industria debe responsabilizarse de los "compromisos adquiridos".

"Desde UGT no consentiremos que los actores responsables de la situación en las que se encuentran hoy las plantas aluminio, Parter Capital y Alcoa, que han decidido no asistir ya a la convocatorias Ministerio), se desvinculen de los acuerdos firmados en 2019, que se consiguieron tras mas de año y medio de lucha sindical de los trabajadores de las plantas Avilés y A Coruña, aprovechándose de la inactividad y consentimiento tácito del gobierno nacional", han señalado en el mencionado comunicado.

Las plantas de Alu Ibérica de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) pertenecían a Alcoa, quien anunció en octubre de 2018 que dejaba de producir en esas instalaciones. Finalmente, se produjo la venta de las mismas al fondo suizo Parter Capital, que se materializó el verano de 2019. Las plantas pasaron a pertenecer a un grupo denominado Alu Ibérica. En abril de este año 2020 se conocía que Grupo Riesgo había adquirido las instalaciones.

La llegada de los nuevos propietarios no fue bien recibida ni por comités de empresa ni por gobiernos como el asturiano, que han insistido en las dudas que les genera la nueva propiedad. Ante esa situación se había convocado para este jueves una reunión de la mesa técnica del Ministerio de Industria. Pero el encuentro se ha saldado sin ninguna concreción al no asistir las empresas.

Según UGT, el Ministerio de Industria no está cumpliendo su compromiso de garante del acuerdo de venta entra Parter y Alcoa. "La representación del Ministerio no ha aportado ninguna información, alegan que no tiene acceso a contratos mercantiles celebrados entre empresas privadas", señala. La organización dice que se han limitado a instar a las partes, gobiernos autonómicos y sindicatos, a denunciar los incumplimientos que observen.